Mazurek pisze list otwarty do Holeckiej. „W tępej propagandzie sukcesu jesteście gierkowscy”

„Najpierw pokazywali samorządowców Platformy, a potem rozbicie dzielnicowe. Zdębiałam, a przy wojnie w Donbasie uciekłam. Dziecku robią wodę z mózgu!” – relacjonował słowa swojej żony, która nie pozwoliła 11-letniemu synowi oglądać „Wiadomości”, Robert Mazurek. Dziennikarz postanowił uważniej przyjrzeć się najważniejszemu serwisowi informacyjnemu w TVP i zwrócić się bezpośrednio do jednej z prowadzących – Danuty Holeckiej.

„Rozmawialiśmy kilka razy i byliśmy wtedy na ty, więc wybacz familiarność, ale w końcu, jak to między dziennikarzami. Bo jesteś dziennikarką, prawda? Upewniam się, bo z telewizora trudno wywnioskować” – czytamy na łamach „Plusa Minusa”. Dziennikarz stwierdza, że inne stacje – np TVN – również manipulują. „U was panuje swoboda, króluje przygotowanie materiałów metodą na sen wariata – dajemy luźny strumień świadomości, faktów powiązanych ze sobą jak ineksprymable w pralce automatycznej – mocno i bez sensu. Ważne, by wszystko okraszone było zestawem symboli i grepsów doskonale znanych. Czasem wygląda to komicznie, bo przecież każdy z Twych reporterów chce się wykazać, więc sięgają po te same materiały, te same setki, no ale cóż, może jest w tym metoda?” – zastanawia się Mazurek.

„Przecież to horrendum z arsenału propagandy totalitarnej!”

„Wiem, jesteś, Danuto na wojnie, a wtedy nie czas na ironię (...) Nie sprzyja też dystynkcji w rozumowaniu, stąd Dulkiewicz i Trzaskowski muszą się kojarzyć ze zgliszczami, a Bodnar jest złowrogim typem z bachorem – hersztem bandy. Ten przykład jest zresztą charakterystyczny, użyliście dziecka, czternastolatka, do dołożenia ojcu. Spójrz na to z dystansu, naprawdę chciałabyś, jako matka, by do publicystycznych porachunków z Tobą sięgano po Twoje dziecko? Przecież to horrendum z arsenału propagandy totalitarnej! Na Boga, jak wam nie wstyd?!” – pisze Mazurek. „W tępej propagandzie sukcesu jesteście gierkowscy, w nagonkach na opozycję gomułkowscy, a w estetyce jaruzelscy. Tyle, że za Jaruzela było klarowniej, bo oni przynajmniej występowali w mundurach, a wam ich nie sprawiono” – podsumowuje.

Szef TAI odpowiada

Na list odpowiedział dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Jarosław Olechowski „Gdybym chciał się dostosować do stylistyki tego »listu otwartego« musiałbym zapytać: Panie Robercie Mazurek, kto Panu kazał napisać te wynurzenia spod śmietnika (wiadomo do czego nawiązuję) – szef Niemiec czy szef z czerwonoarmijnym rodowodem? Ale nie. Po prostu przemilczę” – stwierdził na Twitterze.