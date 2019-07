Bartosz Arłukowicz ukarany. Sąd Lekarski wydał wyrok w sprawie byłego ministra

Orzeczenie w sprawie znalazło się na stronie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. „Sąd Lekarski Wojskowej Izby Lekarskiej rozpatrzył wniosek m. innymi Zarządu Krajowego OZZL (wnioskowali także indywidualni lekarze) o ukaranie byłego ministra zdrowia lekarza Bartosza A”. – czytamy w komunikacie, do którego dołączono wyjaśnienia.

„Naruszenie godności zawodu lekarza”

W oświadczeniu przekazano, że były minister zdrowia „wypowiadając się publicznie w mediach w dniach 5 i 6 stycznia 2015 roku nie dochował należytej staranności w formułowaniu opinii o działalności zawodowej grupy lekarzy rodzinnych w Polsce, publicznie ich dyskredytując, czym naruszył art. 1 ust. 3 Kodeksu Etyki Lekarskiej, co stanowi przewinienie zawodowe określone w art. 53 ustawy o izbach lekarskich” . „W tym samym miejscu i czasie wypowiadając się publicznie w mediach naruszył godność zawodu lekarza poprzez przedstawienie negatywnego wizerunku lekarzy podważające zaufanie do tego zawodu, czym naruszył art.1 ust.3 Kodeksu Etyki Lekarskiej, co stanowi przewinienie zawodowe określone w art. 53 ustawy o izbach lekarskich” – dodano.

Sąd Lekarski orzekł, że Bartosz Arłukowicz jest winny zarzucanych mu czynów. Były szef resortu został ukarany upomnieniem. Orzeczenie nie jest prawomocne, a polityk może się od niego odwołać.