Chodakowska zdradziła swoje dokładne wymiary. „W cyckach się nie liczy, bo zrobione”

„Jestem tu dla ciebie bez względu na to, czy darzysz mnie miłością, czy mdli cię na mój widok. Efekty mojej pracy są takie same u fanek, jak i u hejterów – pod warunkiem ze nie hejtuje się mnie jedynie z pozycji sofy. Moim jedynym celem jest dawać z siebie wszystko” – napisała Chodakowska na swoim profilu na Instagramie.

Trenerka przyznała, że w przeszłości wydawało jej się, że jest wyższa. „Jako nastolatka mówiłam z przekonaniem, że mam 170 cm. Kolejno mierząc i prężąc się nienaturalnie usłyszałam 168 cm – myśle sobie: zaokrąglanie nikomu nie szkodzi. Jak się okazało z czasem, kiedy staje zwyczajnie na luzie mam 166 cm i więcej nie będzie. Czasem bajeruje i wrzucam fotę na paluszkach, później w realu słyszę: Myślałam ze jesteś herszt baba ze 180 cm wzrostu, a tu takie drobniutkie dziewczątko” – tłumaczyła.Trenerka podkreśliła, że ma 166 cm wzrostu, 63 cm w talii, 92 cm w biodrach, „a w cyckach się nie liczy, bo zrobione”. Chodakowska dodała, że waży między 52 a 55 kg.

„Od zawsze trenuje tylko moje programy treningowe. Mając 22 lata ułożyłam pierwszy program. Wymiksowałam wszystko, co lubię: masę swojego ciała jako obciążenie, funkcjonalność, stabilność i mobilność. Moja droga to cel sam w sobie, choć nie ukrywam, że ostatnimi czasy pracowałam nad węższą talią i bardziej okrągłym pośladkiem. To długi proces, ale z miesiąca na miesiąc mam swoje zmiany” – wyjaśniła trenerka.

