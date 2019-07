Poszukiwania 5-letniego Dawida. Policja przekazała nowe informacje

Podczas wtorkowej konferencji prasowej z dziennikarzami spotkał się rzecznik Komendy Stołecznej Policji, kom. Sylwester Marczak. Podkreślił on, że działania poszukiwawcze są wciąż prowadzone. Marczak odniósł się również do doniesień mediów, które informowały o śladach krwi znalezionych w aucie ojca 5-latka. – Jednym z ważniejszych elementów czynności prowadzonych przez policjantów są badania biegłych i nie ma jeszcze ostatecznych wyników ekspertyz – zaznaczył rzecznik. Dodał, że odzież ojca 5-latka została dopiero przygotowana do analizy. Przypomnijmy, części ubioru mogą być bardzo zniszczone, ponieważ mężczyzna rzucił się pod pociąg.

Rzecznik policji przypomniał to, o czym informowano już od niedzieli. Prowadzący dochodzenie zajmują się teraz szczegółową analizą kryminalistyczną. – Wszystkie informacje, które do nas napływają, są na bieżąco weryfikowane – dodał. Zaznaczył, że poszukiwania są prowadzone pod kątem wielu hipotez. – Zakładamy hipotezy negatywne jak i pozytywne – podsumował. Dzisiaj poszukiwania będą prowadzone wzdłuż autostrady A2. W akcji bierze udział ponad 100 funkcjonariuszy.

Zaginięcie 5-latka

W środę 10 lipca około godziny 17.00 ojciec zabrał chłopca z domu w Grodzisku Mazowieckim i odjechał w nieznanym kierunku szarą skodą fabią o nr rejestracyjnym WGM 01K9. Z informacji zebranych przez policjantów wynika, że mężczyzna mógł poruszać się na trasie pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim a lotniskiem Okęcie.

Po czterech godzinach, przed 21.00 policjanci dostali zgłoszenie, że ojciec 5-latka nie żyje. Ta tragiczna informacja została przez funkcjonariuszy potwierdzona. Do tej pory nie znane jest natomiast miejsce pobytu dziecka. Chłopiec był ubrany w szaroniebieską bluzę dresową, niebieskie jeansy oraz niebieskie trampki z obrazkami Zygzaka McQueena. Jest szczupłej budowy ciała, ma około 110-110 centymetrów wzrostu i włosy blond. Na środku prawego policzka chłopiec ma pieprzyk.

Zarejestrowano auto

Od rana w sobotę 13 lipca do akcji poszukiwawczej chłopca włączyli się ponownie żołnierze 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Wiadomo, że w nocy w Grodzisku Mazowieckim pojawili się specjaliści od poszukiwań w podziemnych wyrobiskach. Sprawdzane były także okolice miasta i węzła Konotopa na wysokości autostrady A2.

TVN Warszawa podaje, że kamera monitoringu, znajdująca się na jednej z posesji w Grodzisku Mazowieckim, mogła zarejestrować Skodę, którą poruszali się w środę ojciec z 5-letnim Dawidem. Rzecznik Komendy Stołecznej Policji kom. Sylwester Marczak w rozmowie z Wirtualną Polską mówił, że materiał ten jest analizowany. Nie potwierdził jednak, że ten konkretny samochód znajduje się na nagraniu.

Policjanci zwracają się do wszystkich o pomoc w odnalezieniu dziecka. Wszelkie zgłoszenia, nawet anonimowe, przyjmują funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Maz. tel. 22 755 60 10 (-11,-12,-13). Można również telefonować do najbliższej jednostki Policji lub pod numer alarmowy 112.