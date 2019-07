Kaja Godek skrytykowała prezydent Słowacji. Pisze o „lewaczce”, która „chyba nie ma stylistki”

„Lewaczka Caputova przyjechała pouczać, co nam wolno, a czego nie. Do tego Prezydent Słowacji chyba nie ma stylistki: biała sukienka, szpilki, biżuteria z pereł, kok, brak marynarki. Na większości fotek wygląda to jak sesja ślubna, a nie poważna polityka” – napisała Kaja Godek na Twitterze, dołączając zdjęcia Zuzany Čaputovej z Mateuszem Morawieckim oraz Andrzejem Dudą. Całość spuentowała słowem „wtopa”.

Spotkanie z Andrzejem Dudą

Andrzej Duda na konferencji podkreślił, że Čaputova, która w marcu wygrała wybory prezydenckie, w pierwszej kolejności odwiedza kraje wspólnoty wyszehradzkiej. Zdaniem Andrzeja Dudy jest to znak, że prezydent Słowacji „od samego początku swojej prezydentury, swojego urzędowania przywiązuje do tego co jest ważne także i dla nas, a mianowicie do współpracy w ramach UE i współpracy regionalnej”. – O tym właśnie m.in. rozmawialiśmy dzisiaj – dodał.

Polski prezydent przyznał, że podczas spotkania rozmawiano m.in. o współpracy w ramach V4 oraz w ramach Trójmorza. – Nie ukrywam, że namawiałem panią prezydent do zaangażowania się we współpracę w ramach Trójmorza, bo uważam, że jest to dobry projekt dla naszej części Europy, dla Europy Centralnej, który przybliży nasze kraje w tym aspekcie – Morze Czarne, Adriatyk, Bałtyk – dodał.

Jednym z tematów rozmów między prezydentami obu państw była także sytuacja u naszych wschodnich sąsiadów. – Obydwoje mamy przekonanie, że trzeba wspierać Ukrainę zarówno w jej dążeniu do stabilności, do tego aby zachować pełną suwerenność, pełną niepodległość, a więc do zakończenia także okupacji Donbasu, Ługańska i Krymu, ale przede wszystkim także żeby były realizowane działania reformatorskie, działania proeuropejskie Ukrainy. To jest bardzo ważne, żeby Ukraina zbliżała się pod każdym względem do państw UE i wspólnoty euroatlantyckiej – zaznaczył Andrzej Duda.

