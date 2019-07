PiS pokazał nowy spot. Jego „bohaterami” Schetyna i Kosiniak-Kamysz

– Związki partnerskie. Najwyższy czas je wprowadzić – taka wypowiedź Grzegorza Schetyny, która kontrastowała z jego wcześniejszą deklaracją, pojawiła się w spocie PiS. Materia opisany jako „Koalicję Pustych Obietnic”, został stworzony na podstawie wypowiedzi kilku polityków. Oprócz lidera PO znalazł się tam m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz, który mówił o podnoszeniu wieku emerytalnego, a kilka lat później w wywiadzie radiowym obiecywał, że ten wiek nie zostanie podniesiony.

Materiał kończy wypowiedź Adama Szłapki z Nowoczesnej. – Przyjmijmy z góry, że nie zrealizujemy swoich programów. To nie będzie czas koalicji dla realizacji programów – mówił polityk. Spot partii rządzącej został opatrzony hashtagiem „PusteObietnice”.

Schetyna o związkach partnerskich

– Rozmowa z Polakami nie zakończy się wraz z wyborami, chcemy, żeby dialog trwał stale. Najwyższy czas wprowadzić związki partnerskie – powiedział 13 lipca podczas wystąpienia na Forum Programowym Koalicji Obywatelskiej lider PO Grzegorz Schetyna. – Nie wystarczy być jedynie anty-PiS-em, bo bycie anty-PiS-em nie odzwierciedla tak naprawdę tego kim jesteśmy i za czym się opowiadamy – dodał przedstawiając program „Uzdrowić Polskę”.

Odnosząc się do związków partnerskich Grzegorz Schetyna podkreślił, że „czas najwyższy, aby każdy mógł mieć dostęp do informacji o najbliższej mu osobie, dowiedzieć się w szpitalu o stanie zdrowia i po niej dziedziczyć”. – Ostatnio już nawet pewna starsza pani w niewielkim mieście powiedziała do mnie w tej sprawie tak: dajmy ludziom żyć, co nam to przeszkadza – mówił.