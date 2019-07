Minister środowiska zostaje. Sejm odrzucił wniosek ws. wotum nieufności

O powodach, dla których posłowie PO-KO złożyli wniosek o wotum nieufności dla Henryka Kowalczyka, mówiła w środę Agnieszka Pomaska. – Smog to główny powód, dla którego składamy wniosek o wotum nieufności wobec ministra. Z ponad 4 milionów pieców na węgiel udało się zlikwidować niewielki procent – argumentowała posłanka. – Polacy zasługują na to, by oddychać czystym powietrzem – dodała.

Głos zabrał również Mateusz Morawiecki. – Pierwsze regulacje poprawiające czystość powietrza zostały wdrożone po roku naszych rządów. Kolejny obszar to program termomodernizacyjny, który nabiera tempa – stwierdził premier. – Rozmawiamy z UE, by program był zakrojony na jeszcze szerszą skalę. Czyste powietrze to wielkie cywilizacyjne wyzwanie. Zdajemy sobie z niego sprawę – podsumował. Ostatecznie Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Henryka Kowalczyka. Przeciw było 246 posłów, „za” 170, a od głosu wstrzymało się 9 parlamentarzystów.

„Utrata miliardów złotych”

Przypomnijmy, klub parlamentarny PO-KO wniosek o wotum nieufności dla ministra środowiska złożył 5 lipca. – Sprawa dla większości państwa znana – mówił na briefiengu prasowym Sławomir Neumann. – To co zrobi Polsce, utrata miliardów złotych z funduszy europejskich na walkę o czyste powietrze, walkę z smogiem, o zdrowie Polaków, to zaniechanie tego rządu i to osobista odpowiedzialność ministra Kowalczyka. Dlatego złożyliśmy ten wniosek – argumentował. Polityk dodał ponadto, że ma nadzieję, że wniosek rozpatrzony zostanie na najbliższym posiedzeniu Sejmu.

Agnieszka Pomaska dodała, że „poważnie zagrożone są środki na walkę ze smogiem”. – Środki unijne, blisko 35 mld zł może Polska pozyskać na walkę o czyste powietrze, a na końcu o zdrowie i życie Polaków – wyjaśniła. – Przypomnę, że według ekspertów, rocznie z powodu smogu i konsekwencji brudnego powietrza, życie traci pond 40 tys. Polaków. Nikt nie ma co do tego wątpliwości, że zdrowie i życie Polaków jest najważniejsze. Niestety minister środowiska Henryk Kowalczyk tego nie rozumie albo nie chce zrozumieć i w wyniku takiej pazerności i własnej buty nie jest gotowy na rozmowy o tych pieniądzach, które dadzą Polakom zdrowie i życie – wyjaśniła polityk. – Oczywiście w trakcie wotum będziemy mówili o innych powodach. Niestety jest ich więcej – dodała.