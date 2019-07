Siemoniak mówił o listach Koalicji Obywatelskiej. „Będą bardzo mocne nazwiska”

– Jestem przekonany, że na listach Koalicji Obywatelskiej będą bardzo mocne nazwiska autorytetów samorządowych – powiedział na antenie Polsat News Tomasz Siemoniak. Poseł PO stwierdził, że „zjednoczona opozycja uzyska maksymalny wynik, jeżeli faktycznie będzie zjednoczona tak, jak Koalicja Europejska (w wyborach do Parlamentu Europejskiego)” . – Chcemy jako Platforma Obywatelska zbudować jak najszerszy blok i wygrać te wybory. Nie kalkulujemy ile mandatów, czy będzie klub, czy będzie dotacja – dodał.

Siemoniak odniósł się również do słów Władysława Kosniaka-Kamysza, który stwierdził, że PO „wyraźnie skręciła w lewo” . Były szef MON stwierdził, że słowa lidera ludowców to „próba szukania uzasadnienia do własnej decyzji” .- To PSL rządziło siedem lat w koalicji z SLD. Jeszcze w tym roku chciało iść z SLD do wyborów samorządowych – dodał. Zapewnił też, że „PO nie skręca w lewo” . Poseł PO podkreślił, że jego partia nie jest za złagodzeniem ustawy aborcyjnej. – Nie przyłożymy do tego ręki. Jesteśmy za kompromisem aborcyjnym – zadeklarował.

