Schetyna ogłosił formułę startu w wyborach. „Decyzja PSL kończy historię Koalicji Europejskiej”

– Podjęliśmy jednogłośną decyzję o formule startu – idziemy jako Koalicja Obywatelska, nie koalicja partii, ale obywateli, ludzi aktywnych, samorządowców – powiedział Grzegorz Schetyna na konferencji prasowej po zakończonym posiedzeniu zarządu krajowego PO. Polityk podkreślił, że jego ugrupowanie chce koalicji patriotów oraz demokratów. – 20 proc. miejsc na listach przeznaczymy dla ludzi opozycji obywatelskiej i organizacji pozarządowych. Zaprosimy także samorządowców – zaznaczył.

„Wydobywanie energii z obywateli”

Schetyna poinformował, że Koalicja Obywatelska jest formułą rozszerzoną o społeczników, ekspertów oraz samorządowców. Odniósł się także do decyzji ludowców o tym, by startować w wyborach samodzielnie, jako PSL-Koalicja Polska. – Decyzja PSL kończy historię formuły Koalicji Europejska. Dzisiaj chcemy stworzyć nowy typ koalicji wyborczej – zaznaczył lider PO. Polityk podkreślił, że skoro wszystkie partie opozycyjne nie pójdą do wyborów razem, to formuła partyjna jest zakończona. – Dzisiaj najważniejsze jest dla nas wydobyć energię z obywateli – argumentował.