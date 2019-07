Zaginęła 16-letnia Amelia. Nastolatka ma zespół Aspergera

Jak dowiadujemy się z postu udostępnionego przez matkę 16-latki, Amelia Florczyk zaginęła we wtorek 16 lipca. Nastolatka miała odwiedzić kolegę, ale nie dotarła do jego domu. Dziewczyna zaginęła w Miejskiej Górce koło Rawicza w Wielkopolsce, ale jej matka podejrzewa, że może być już gdzieś indziej. „Amelko! Jeśli to czytasz: wróć do domu. Wszystko będzie dobrze. Wszyscy na Ciebie czekamy” – napisała Anna Pietryka. Aktualizując post w czwartek po północy dodała, że jej córka na pewno żyje i nie przebywa sama.

Jak wygląda Amelia Florczyk?

Zaginiona ma 16 lat i 163 cm wzrostu. Jest szczupłej budowy ciała oraz ma długie do ramion włosy w kolorze ciemny blond. Nosi okulary. W dniu zaginięcia była ubrana w czarne zapinane buty lakierki, ciemnogranatowe szersze jeansy, granatową koszulkę i jasnoszarą bluzę rozpinaną z kapturem, na plecach której znajduje się Hello Kitty. „Amelia jest nastolatką z zespołem Aspergera. Z tego powodu oraz napadów lękowych może (ale nie musi) zachowywać się »dziwnie« – sztywno chodzić, machać rękami” – dodała matka 16-latki.

Czym jest zespół Aspergera?

Zespół Aspergera jest zaburzeniem rozwojowym, należącym do spektrum autyzmu. Po raz pierwszy opisał go austriacki lekarz Hans Asperger już w roku 1944. Chociaż Zespół Aspergera jest zdiagnozowany u stosunkowo niewielu dzieci, o tym zaburzeniu mówi i pisze się wiele, a to dlatego, że diagnoza to jedno, a niezdiagnozowane przypadki to drugie. Zespół Aspergera jest potocznie nazywany łagodną odmianą autyzmu. Zespół Aspergera zalicza się do Rozległych Całościowych Zaburzeń Rozwoju. Chociaż jest to zaburzenie ze spektrum autyzmu, nie można utożsamiać go z autyzmem. Osobom zmagającym się z tym pierwszych zaburzeniem jest znacznie łatwiej funkcjonować w społeczeństwie, choć różnią się oni od swoich rówieśników.

Czytaj także:

Zespół Aspergera – czym jest i jak się objawia?