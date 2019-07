Uwaga! TVN: Polscy chuligani zdemolowali Bratysławę. „To było jak tsunami”

10 lipca w Bratysławie odbywały się eliminacje do Ligi Europy. Sportowe święto zakłóciła bijatyka między kibolami Cracovii i Ajaxu Amsterdam a fanami bułgarskiej drużyny Lewski Sofia.

Nagrania z burd kibiców na starówce obiegły całą Europę. W centrum tych dramatycznych wydarzeń znalazła się m.in. Mia Kurucova, która z grupą swoich przyjaciół świętowała tego wieczoru urodziny.

– Dobrze się bawiliśmy, była świetna atmosfera. W klubie obok zobaczyłam około 30 mężczyzn w czarnych koszulkach. Niedaleko siedziała inna osoba, która również świętowała urodziny. Goście, którzy nie znali solenizantki, śpiewali jej 100 lat. W sumie 30–40 facetów śpiewało jej 100 lat. Po prostu siedzieli i jedli, w tym czasie śpiewali też jakaś narodową bułgarską piosenkę – mówi Mia Kurucova.

Jako jedyni dotarliśmy do nagrania sprzed ataku kiboli. Widać, że w ogródkach piwnych panowała bardzo przyjazna atmosfera. Również barman, który obsługiwał grupę Bułgarów potwierdza, że tego ataku absolutnie nikt się nie spodziewał.

– Bułgarów było 26. Oni po prostu siedzieli, dobrze się bawili i zamawiali drinki i nagle pojawiła się grupa kiboli z Polski i Holandii – mówi Kinil, barman. – Nosili maski na twarzach i biegali dookoła. Ktoś wbiegł w siedzących tutaj już mężczyzn i zrobił się mały bałagan. Po 2 minutach wbiegło 30 kolejnych z krzesłami. To było jak tsunami – dodaje Kurucova.

Hatif w czasie ulicznych walk schronił się we własnej cukierni. Uratował się, bo zamknął drzwi, ale chuligani kompletnie zniszczyli jego ogórek. Połamali krzesła i stoliki.

– To było nieludzkie. Próbowali wejść do środka, ale udało mi się zamknąć drzwi. Brali krzesełka i stoliki i rzucali między sobą. Bałem się o rodziny z dziećmi, które siedziały wcześniej w ogródku – przyznaje Hatif.

Ulica Venturska, na której rozegrała się bitwa, to jedno najpopularniejszych miejsc wśród turystów i mieszkańców Bratysławy, są tutaj kluby, restauracje i ogródki, z których korzystają każdego dnia tysiące ludzi.

– Ludzie kładli się na ziemi, ponieważ wszędzie latały krzesła, szkło, a nawet rośliny. Część osób zostawiała swoje torby, portfele i wbiegała do środka lokalu – relacjonuje Kurucova.

Właściciel jednego z klubów, gdzie schowali się turyści, pokazał nam również nagrania z tej burdy, kelnerzy i obsługa ratowali przede wszystkim swoich gości. Straty w swoim klubie szacuje na kilka tysięcy euro.

– Osoby znajdujące się w środku blokowały drzwi. Tuż przed naszą restauracją wybuchła raca. Czuć było gaz pieprzowy, niektórzy zaczęli wymiotować w środku, szczególnie turyści. Niemieccy turyści nic nie rozumieli, byli przerażeni i uciekali. Niektórzy ludzie zamykali się w toalecie i nie chcieli otworzyć drzwi, nawet policji, bo byli w takim szoku – mówi Mia.

Cała bitwa trwała zaledwie kwadrans. Kibole rzucali tym, co znaleźli w kawiarnianych ogórkach. Kilkuset chuliganów opanowało w kilka sekund całą ulicę. Wybuchały petardy, odpalone zostały race. Turyści w panice rzucali się na ziemię.

– Na miejsce pojechało prawie stu policjantów. Zatrzymali 107 osób. Jeśli sąd uzna ich winę oskarżonym grozi ograniczenie wolności od 3 miesięcy do 6 lat – mówi mjr. Lucia Mihalikova, rzecznik policji w Bratysławie

Podczas bójki rannych zostało 17 osób. – Policja miała operacyjne informacje o możliwej obecności niebezpiecznych kibiców na terenie Bratysławy. Monitorowaliśmy ruchy tych kibiców aż do momentu, gdy tylko doszło do przypadkowego starcia – mówi Mihalikova.

Do tej pory nikt nie wyjaśnił, co było punktem zapalnym tego starcia. – Ci goście z Sofii to byli ogromni mężczyźni, myślałam, że to bokserzy, albo zawodnicy, którzy walczą w klatkach – mówi Mia.

Część świadków wydarzeń uważa, że policja nie była dostatecznie przygotowana. – Wiedzieli, że będą tutaj pseudo kibice z Polski, Bułgarii i Holandii, a nie zareagowali w odpowiedni sposób – mówi Kinil. – Tacy ludzie muszą być pod kontrolą. Gdy odbywają się jakieś zawody, to nie powinni być dopuszczani do miejsc, gdzie znajdują się normalni ludzie, bo oni nie są normalni – mówi Hatif.

Sąd w Bratysławie skazał trzech zatrzymanych Polaków na kary sześciu miesięcy bezwzględnego więzienia oraz trzyletni zakaz wjazdu na Słowację. Wobec pozostałych Polaków, którzy brali udział w burdzie toczą się postępowania. Straty restauratorów liczone są w tysiącach euro.

W najbliższy czwartek odbędzie się mecz rewanżowy. Do Krakowa przyjadą kibice z Bratysławy.