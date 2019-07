Kościół w gdańskiej galerii handlowej. „Chcemy być bliżej ludzi”

Jak przypomina „Gazeta Wyborcza”, Galeria Metropolia została otwarta w październiku 2016 roku. Gdańskie centrum handlowe nie może pochwalić się taką liczbą klientów jak chociażby pobliska Galeria Bałtycka. Sprawy nie ułatwia fakt, że w 2017 roku wszedł w życie zakaz handlu w niedziele, przez co administratorzy obiektu musieli szukać nowych rozwiązań. Na początku ubiegłego roku w centrum zmieniono sposób użytkowania na dworzec z funkcją usługowo-handlową, dzięki czemu między restauracjami i sklepami mogły działać kasy biletowe oraz poczekalnia. Ta opcja nie funkcjonowała jednak długo, a obecnie Galeria Metropolia rozwija głównie strefę rozrywki oraz halę gastronomiczną.

„Ludzie są różni i potrzebują różnych form”

Niedługo swoją działalność centrum rozpocznie Kościół Zielonoświątkowy Echo. Wierni przeniosą się do Galerii Metropolia z Galerii Wnętrz City Meble. – Chcemy być bliżej ludzi. Kościół to ludzie. Ludzie są różni i potrzebują różnych form – dla niektórych taka forma Kościoła jest istotna – wyjaśnił w rozmowie z „GW” pastor Kościoła Echo, Daniel Różański. – Społeczności mniejszościowe nie posiadają swoich budynków, małe Kościoły ewangeliczne spotykają się w różnych miejscach, np. szkołach, hotelach – dodał. W niedzielnych spotkaniach bierze udział około 200 osób. Poza niedzielami Kościół chce wynajmować przestrzeń w centrum, by organizować tam wystawy, koncerty czy szkolenia.

Dyrektor Galerii Metropolia wyjaśnił z kolei, że centrum podpisało umowę nie z Kościołem, a spółką prawa handlowego. – Zamierza ona realizować funkcje eventowo-konferencyjne – powiedział Mariusz Machnicki. Dodał, że dyrekcja nie będzie widziała przeszkód również w organizacji spotkań religijnych. – Nie będzie to jednak typowy kościół czy kaplica – podsumował.