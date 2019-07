Poznań. Dzieci znalazły boa dusiciela na placu zabaw

Zgłoszenie dotyczące dużego węża na placu zabaw wpłynęło w czwartek 18 lipca. Straż Miejska otrzymała informację, że gada wypatrzyły w zaroślach dzieci bawiące się na terenie Lasku Piątkowskiego. Do czasu przybycia strażników przebywające na placu zabaw osoby zabezpieczyły miejsce. Zadbano też o spokój, żeby nie spłoszyć węża.

Na miejsce przybyli funkcjonariusze Eko Patrolu, którzy odłowili 1,5-metrowego gada i po konsultacji z dyżurnym Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazali go do Straży Ochrony Zwierząt. Okazało się, że jest to boa dusiciel, czyli jeden z najbardziej znanych dusicieli. Nie stanowi on zagrożenia dla człowieka i jest chętnie hodowany w domowych terrariach. Niektóre jego podgatunki zostały już niemal doszczętnie wytępione.