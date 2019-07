Piknik PiS w Chełmie. Maskotką towarzyszącą... wielka kaczka

– Mam nadzieję, że mogę powiedzieć, bo takie jest – nie ukrywam – moje przekonanie, że myśmy słowa dotrzymali, że rządząc Polską wykonaliśmy to, co żeśmy zapowiadali. Teraz, niedawno złożyliśmy nowe zapowiedzi i też je realizujemy. Punkt za punktem i dodajemy do tego jeszcze kolejne sprawy, jak choćby ostatnio sprawę dot. niepełnosprawnych, tych którym najciężej, najgorzej – mówił Jarosław Kaczyński podczas pikniku rodzinnego w Chełmie.

„Nic nie jest przesądzone”

Prezes PiS wyraził przekonanie, że jego ugrupowanie wygra jesienne wybory parlamentarne. Przestrzegał przy tym członków partii przed popadaniem w pychę. – Teraz są świetne sondaże, opozycja jakoś tak się to łączy, to dzieli, ale nic nie jest przesądzone, wszystko może się zdarzyć. Jest potrzebna pełna mobilizacja – podkreślił Kaczyński cytowany przez 300polityka.pl. Dodał, że potrzebna jest mobilizacja większa niż podczas wyborów do europarlamentu, ponieważ prawdopodobnie frekwencja będzie wyższa.

Na twitterowym koncie PiS nie zabrakło materiałów z pikniku w Chełmie. Udostępniono m.in. nagranie na którym widać, jak panie z Koła Gospodyń Wiejskich zaśpiewały dla Kaczyńskiego. Na nagraniach oraz zdjęciach widać również, że na scenie umieszczono dużą maskotkę, która przypomina kaczkę. Nie umknęło to uwadze internautów, którzy sugerowali, że zwierzę jest otyłe „bo najadło się przez cztery lata”.