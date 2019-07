Dulkiewicz napisała list do prezydenta Dudy. Chodzi o Westerplatte

Podczas sobotniej konferencji zorganizowanej na Westerplatte Aleksandra Dulkiewicz powiedziała, że proces legislacyjny dotyczący specustawy „budzi wiele wątpliwości”. Dodała, że jest to pierwsza w historii naszego kraju specustawa dotycząca budowy muzeum lub upamiętnienia. Zauważyła, że do tej pory specustawy uchwalano ze względów bezpieczeństwo istotnych inwestycji takich jak przygotowania do Euro 2012 czy budowa gazoportu.

„Ignorancja, posługiwanie się nieprawdą”

Dulkiewicz stwierdziła, że „ustawa przygotowana była tak zwanym trybem poselskim czyli skróconą ścieżką właśnie po to, by nie było szerokich konsultacji, rozmów, ustaleń”. – Wielokrotnie usiłowałam, próbowałam rozmawiać, przedstawiać argumenty, mówiąc, że to jest zbyt ważne miejsce, zbyt ważna historia dla wszystkich Polek i Polaków, by kwestie upamiętnienia tych, którzy poświęcili swoje życie na Westerplatte, by kwestia upamiętnienia września 39 roku była robiona naprędce bez rozmów z kombatantami, z muzealnikami, z tymi, którzy zajmują się pamięcią – dodała.

Prezydent Gdańska powiedziała, że wspomnianemu procesowi legislacyjnemu towarzyszyły „ignorancja, posługiwanie się nieprawdą oraz manipulacja faktami” . Zaznaczyła, że ostatnią nadzieją w takim przypadku jest prezydent. – Wczoraj po południu wysłałam list do pana prezydenta Andrzeja Dudy, prosząc go o zawetowanie specustawy lub też skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego. Wskazuję na wiele nieprawidłowości, które działy się podczas tego procesu legislacyjnego – podkreśliła prezydent Gdańska. Wyraziła też nadzieję, że Andrzej Duda „jest tym, który łączy, a nie dzieli i wysłucha jej apelu, ale także apelu kierowanego z różnych stron” .

Specustawa dot. Westerplatte

Przypomnijmy, w piątek 19 lipca Sejm zajmował się poprawkami Senatu do specustawy ws. budowy Muzeum Westerplatte. Posłowie przyjęli wniosek formalny posła PiS Jerzego Polaczka o głosowanie poprawek bez pytań i przegłosowali samą specustawę.

13 poprawek, które wcześniej zgłosił Senat do specustawy „o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku” ma charakter redakcyjny i dostosowujący ustawę do lokalnych realiów. Teraz o przyjęciu przepisów będzie decydował prezydent Andrzej Duda.

O specustawę dotyczącą budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 toczy się spór między PiS a władzami Gdańska. Podczas gdy rządzący przekonują, że usprawni ona budowę muzeum, samorządowcy i opozycja twierdzą, że to chęć przejęcia historycznych terenów, w większości należących obecnie do miasta, by na swój sposób zorganizować obchody okrągłej rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Czytaj także:

Schetyna chce rozmawiać z Kaczyńskim. „Nawet o sporcie”