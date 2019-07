18-latek na oczach policjanta zdemolował BMW. Później narobił sobie jeszcze większych problemów

W nocy z piątku na sobotę około godz. 4 mieszkający w Garbowie policjant z lubelskiej drogówki usłyszał z mieszkania dziwne odgłosy. Kiedy wyjrzał przez okno, zobaczył mężczyznę, który demolował zaparkowane BMW. Wtedy wybiegł na zewnątrz by go zatrzymać. Gdy okazał legitymację policyjną i przedstawił się, sprawca zaczął uciekać. Policjant zachował jednak zimną krew i zatrzymał 18-latka. Wandal widząc, że nie zdoła wymknąć się mundurowemu, wpadł na inny sposób załatwienia sprawy. Zaproponował tysiąc złotych, by ten puścił go wolno.

Kolejne kłopoty

Jak się szybko okazało, taka próba wyjścia z kłopotów tylko pogorszyła jego sytuację. Młody mężczyzna został zatrzymany przez powiadomiony o zdarzeniu patrol z komisariatu w Niemcach. Funkcjonariuszy wezwała z kolei policjantka z wydziału konwojowego KWP w Lublinie, która mieszkając niedaleko, również zauważyła całe zajście i przybiegła z pomocą „koledze po fachu”.

Zatrzymany 18-latek był pijany, miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Resztę nocy spędził w policyjnym areszcie. Jak ustalili policjanci, wandal pourywał w BMW zarówno prawe jak i lewe lusterko, skopał karoserię a także wybił szybę od strony kierowcy. Właścicielka wyceniła straty na około 4 tys. zł.

Wkrótce 18-latek za swoje czyny odpowie przed sądem. Mężczyzna będzie się tłumaczył nie tylko ze zniszczenia mienia, ale również z obietnicy wręczenia korzyści majątkowej w zamian za odstąpienie od policyjnych czynności. Może mu grozić kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.