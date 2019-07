Lewica reaguje na wydarzenia z Białegostoku. Będzie marsz przeciw przemocy

– Przemoc to nie tylko jak ktoś kogoś uderzy czy kopnie. Lewica zawsze powinna być tam, gdzie dzieje się coś złego. Dlatego zapraszamy wszystkich, w przyszłą sobotę na marsz przeciwko przemocy do Białegostoku – mówił w trakcie konferencji Włodzimierz Czarzasty. – Na ulicach Białegostoku urządzono regularne polowanie na ludzi. Kiedy pojawia się przemoc, są tylko dwie strony. My, lewica, nie mamy żadnych wątpliwości, po której stronie stoimy – dodał Adrian Zandberg. – Polska jest naszym wspólnym krajem. Wszyscy mamy prawo do do pokojowego demonstrowania i żeby mówić o swoich poglądach, żeby czuć się jak u siebie – zaznaczył. Na przyszłą sobotę, 27 lipca, przedstawiciele lewicy zapowiedzieli organizację w Białymstoku marszu przeciw przemocy.

Zamieszki podczas Marszu Równości

W sobotę ulicami Białegostoku przeszedł pierwszy Marsz Równości, który zorganizowano pod hasłem „Białystok miastem dla wszystkich” . Jeszcze przed rozpoczęciem w pobliżu pojawili się kibice, którzy próbowali przeszkadzać uczestnikom. Wybuchały petardy, a w stronę uczestników poleciały jajka i inne przedmioty.

Uczestnikom „towarzyszyli” kontrmanifestanci, a wydarzenie zabezpieczała policja. Nagrania zamieszczone w mediach społecznościowych wskazują na to, że pojedynczy uczestnicy byli ścigani przez członków środowisk kibicowskich, a następnie bici oraz kopani.

– W pewnym momencie doszło do dramatycznych obrazków, podczas których policjanci zostali zaatakowani butelkami i kamieniami czy nawet kostką brukową. Potencjalnymi ofiarami byli także uczestnicy marszu oraz osoby postronne. W tej sytuacji policjanci użyli środków przymusu bezpośredniego. Użyto m.in. granaty hukowe i miotaczy pieprzu – relacjonował w rozmowie z Onetem nadkomisarz Tomasz Krupa.

Jarosław Zieliński poinformował na Twitterze, że zarzuty w związku z wydarzeniami w Białymstoku usłyszało 25 osób.

