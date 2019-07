Odnaleziono ciało chłopca. Dr Mariusz Sokołowski z Wydziału Bezpieczeństwa UW o tragedii Dawida

Historią Dawida żyła cała Polska. To była największa akcja poszukiwawcza w Polsce, do ostatniej chwili wszyscy mieli nadzieję, że chłopiec odnajdzie się cały i zdrowy. W sobotę jednak okazało się, że policjanci odnaleźli ciało małego dziecka i są niemal pewni, że to 5-letni Dawid z Grodziska Mazowieckiego.

– Dziś policjanci koncentrują się na tym, żeby ustalić w jaki sposób doszło do zadania śmierci temu dziecku, tak, aby wszystko było wyjaśnione od początku do końca. Potem to postępowanie się zakończy, bo nie będzie prowadzone postępowanie wobec sprawcy, który sam odebrał sobie życie – powiedział dr Mariusz Sokołowski z Wydziału Bezpieczeństwa UW. Czy można coś zrobić, aby taka tragedia nie wydarzyła się nigdy więcej?