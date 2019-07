O. Rydzyk w ostrych słowach do polityków „dobrej zmiany”. „Trzeba to naprawić!”

Wypowiedzi o. Tadeusza Rydzyka pod adresem polityków Zjednoczonej Prawicy pochodzą z programu „Rozmowy niedokończone” na antenie TV Trwam i Radia Maryja. O. Rydzyk wprawdzie chwali w nich obóz rządzący m.in. za pochylenie się nad potrzebującymi, podkreśla jednak, że nie tylko o to chodzi i nie szczędzi słów krytyki w kwestiach ideologicznych. – Gdzie macie dobrą zmianę? Dobra zmiana to nie tylko, żeby praca była, nie tylko, żeby finanse dobrze grały, nie tylko, żeby był 500 plus – choć Bogu dzięki i za to chwała, za pochylenie się nad potrzebującymi. Ale gdzie jest duch? – pyta redemptorysta, ubolewając m.in. nad „wprowadzaniem ideologii gender do szkół” i mówiąc o „osłabianiu katolików” w Warszawie.

– Dlaczego ci, którzy mówią o dobrej zmianie, nie dbają o ducha? Do kościoła chodzicie i was Pan Jezus tego uczy? Trzeba to naprawić! – grzmi redemptorysta. O. Rydzyk tłumaczy, że zadaniem m.in. telewizji powinno być pokazywanie „prawidłowej rodziny” i „normalności” . – Nie nazywajmy się konserwatystami! Normalność, a nie konserwatyzm! – apeluje o. Rydzyk. W innym miejscu zastanawia się, jak posłowie PiS zareagują na „wprowadzanie gender do szkół” . Dywaguje, czy nie staną z boku zgodnie z powiedzeniem „Panu Bogu ogarek i diabłu świeczkę” .