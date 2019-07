Makabryczne odkrycie na Podkarpaciu. Na słupie wisiały zwłoki mężczyzny

Zwłoki znalezione zostały w sobotę 20 lipca, co potwierdził w rozmowie z portalem Nowiny24.pl Bartosz Wilk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Ciało znajdowało się na słupie energetycznym. Trwa ustalanie tożsamości denata i okoliczności jego śmierci.

Podkarpackie media spekulują, że mogą być to zwłoki zaginionego studenta Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Policja nie chce się odnosić do tych dywagacji do czasu wyjaśnienia sprawy przez prokuraturę.