Abp Wojda o pogardzie w Białymstoku: Nie do pogodzenia z postawą chrześcijanina

Na początku swojego wpisu duchowny przypomniał słowa Jezusa Chrystusa z Nowego Testamentu. „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie.Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” (J 13, 34-35) – pisał.

Wyjaśnił, że odnosi te zdania do wydarzeń z Białegostoku, z soboty 20 lipca. Podkreślił, że nie chodzi mu o zachowanie uczestników kontrmanifestacji, którzy modlili się przed miejską katedrą, a o tych, którzy próbowali blokować Marsz Równości i atakowali jego uczestników fizycznie, słownie czy obraźliwymi gestami. „Nie do pogodzenia z postawą chrześcijanina, naśladowcy Chrystusa, były akty przemocy i pogardy. Te, w żadnym przypadku, nie mogą być usprawiedliwiane i akceptowane. Są to czyny przeciwne nauczaniu Chrystusa” – stwierdził.

„Naszym obowiązkiem jest bronienie wartości narzędziami, które zawsze wpisują się w przykazanie miłości bliźniego i szacunek do każdego człowieka” – dodawał, cytując kolejne słowa Jezusa z Nowego Testamentu: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół i dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą” (Mt 5, 44). Na koniec swojego wpisu dodał zachętę do modlitwy o czystość obyczajów w rodzinie. „Sobotnie wydarzenia pokazały, że wiele jeszcze mamy do zrobienia, aby w naszych sercach zapanował pokój. Miłość Chrystusa ma nas do tego każdego dnia przynaglać” – zakończył.

Postawa księży z parafii Św. Jadwigi Królowej

Tymczasem na stronie internetowej parafii Świętej Jadwigi Królowej w Białymstoku zamieszczone zostały ogłoszenia z niedzieli 21 lipca. „Jako kapłani posługujący w naszej parafii, składamy wyrazy uznania i podziękowania tym wszystkim, którzy w ostatnim czasie, w jakikolwiek sposób włączyli się w obronę wartości chrześcijańskich i ogólnoludzkich, chroniąc nasze miasto, zwłaszcza dzieci i młodzież przed planową demoralizacją i deprawacją. Niech wam Bóg wynagrodzi i błogosławi wszelkie dalsze dobre poczynania” – napisano. W komunikacie nie znalazło się potępienie aktów agresji, choć to o nich, nie o Pikniku Rodzinnym czy innych formach kontrmanifestacji było głośno.