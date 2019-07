Sąd: Władysław Frasyniuk winny naruszenia nietykalności policjanta

Były opozycjonista został uznany za winnego naruszenia nietykalności cielesnej policjanta. Decyzją Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia musi też wpłacić 7 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Jednocześnie postępowanie zostało umorzone na 12 miesięcy. – Po obejrzeniu filmów nie miałem wątpliwości co do winy oskarżonego. Kopnięcie było wyraźne, to nie była próba łapania równowagi, tylko próba odgonienia policjantów – stwierdził sędzia Adam Grzejszczak. W ocenie składu sędziowskiego szkodliwość społeczna zachowania Władysława Frasyniuka była niska, jednak nie na tyle, aby można było wyłączyć odpowiedzialność karną. „Niech ten wyrok (...) będzie obroną zwykłego funkcjonariusza policji, który na ulicy broni nas wszystkich. Społeczna szkodliwość czynu jest, bo został kopnięty człowiek, który powinien nas bronić” – dodał Grzejszczak. Wyrok sądu nie jest prawomocny.

Akt oskarżenia przeciwko byłemu opozycjoniście