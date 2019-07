Morawiecki: Zgadza się z opozycją, to będą najważniejsze wybory od 1989 roku

Mateusz Morawiecki w TVP Katowice podkreślił, że wartości takie jak wiarygodność, skuteczność i ciężka praca są mu szczególnie bliskie. – Polityka musi się opierać na wiarygodności. Skuteczność, czyli musimy umieć realizować nasze interesy w różnych stolicach świata a przede wszystkim w Brukseli i myślę, że ludzie widzą jak miesiąc temu na posiedzeniu Rady Europejskiej, Polska potrafiła postawić swoje warunki w sprawie sprawiedliwej transformacji energetycznej. Ciężka praca – wartość, która na Śląsku jest bardzo ceniona. Uczciwa, ciężka praca to coś, co ludzie cenią – stwierdził szef polskiego rządu.

Morawiecki przyznał, że zgadza się z opozycją, że jesienne wybory parlamentarne to będą najważniejsze wybory od 1989 roku. – My to też podkreślamy, że to wybory fundamentalne, o których nie wolno zapominać, bo będą ważne dla dalszych pięciu, albo dziesięciu lat, albo nawet wiele dłużej. Te wybory będą decydowały, czy Polska będzie się rozwijała solidarnie, w taki sposób, żeby włączać ogromne grupy do rozwoju gospodarczego, czy będzie on bardzo wybiórczy, służący grupom interesu – mówił premier dodając, że „ze Śląska musi wyjść taki rodzaj zmian, który doprowadzi co tego, że Polacy będą zarabiali jak w zachodniej Europie”.

– Będzie to nowoczesny przemysł, oparty o zielone technologie o zaawansowane technologie, o polską naukę, która tu jest dobrze rozwinięta. Kiedyś mówili, że nie da się pogodzić polityki społecznej z polityką gospodarczą, albo chcecie mieć wzrost 3-5 proc. albo politykę społeczną, czyli duże programy społeczne. My pokazaliśmy, że pogodzenie tego jest możliwe, wyłącznie w oparciu o naprawę instytucji państwa, tam były te ukryte pieniądze. Pokazaliśmy skuteczność i połączyliśmy rodzinę ze wzrostem gospodarczym i tak samo da się pogodzić czyste powietrze z rozwojem przemysłu. Już dziś zresztą na Śląsku produkcja sprzedana przemysłu ponad 10-krotnie przekracza wartość produkcji sprzedanej z górnictwa węgla kamiennego – zaznaczył szef polskiego rządu.