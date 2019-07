Szefowa KE jeszcze w tym tygodniu przyleci do Polski. Spotka się z premierem

Przypomnijmy, że wieloletnia niemiecka minister obrony została w ubiegłym tygodniu wybrana pierwszą kobietą na stanowisku przewodniczącego Komisji Europejskiej. Poparło ją 383 posłów, w tym parlamentarzyści z Polski.

Rozmowy o polskim komisarzu

Już tydzień po wyborze Ursula von der Leyen wybiera się w podróż po Europie. We wtorek odwiedzi Francję, a na czwartek planowane jest jej spotkanie z premierem Polski Mateuszem Morawieckim. Jak podaje Polsat News, rozmowy mają dotyczyć m.in. obsady stanowiska komisarza w nowej KE. „Rzeczpospolita” we wtorek poinformowała, że branych pod uwagę jest siedem nazwisk. Wśród kandydatów mieliby się znaleźć: ministrowie infrastruktury – Jerzy Kwieciński, przedsiębiorczości – Jadwiga Emilewicz, minister ds. europejskich Konrad Szymański, szef gabinetu politycznego Andrzeja Dudy Krzysztof Szczerski oraz posłowie Adam Bielan, Ryszard Czarnecki i Jacek Saryusz-Wolski.

Mateusz Morawiecki o Ursuli von der Leyen

Mówiąc o wyborze Ursuli von der Leyen na szefową Komisji Europejskiej, Mateusz Morawiecki w minionym tygodniu stwierdził, że jest „ostrożnym optymistą” . – Pani przewodnicząca daje nadzieję na nowe otwarcie UE – ocenił premier Morawiecki. – Opowiadaliśmy się od samego początku za kandydatem kompromisu, za tym, by kandydat, który będzie wybrany, dawał nadzieję na pojednanie pomiędzy różnymi grupami parlamentarnymi, by starał się budować mosty pomiędzy różnymi państwami, a nie by był to kandydat, który beszta, poucza, dzieli, tworzy konflikty w Europie – mówił szef rządu.

