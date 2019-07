Premier Morawiecki potępił chuligańskie ataki w Białymstoku

Premiera Mateusz Morawiecki w imieniu całego swojego rządu potępił „chuligańskie zachowanie”, które mogliśmy obserwować w miniony weekend w Białymstoku. – W Polsce jest miejsce dla każdego, ale nie ma miejsca na takie chuligańskie, barbarzyńskie traktowanie drugiego człowieka – podkreślał.

Szef rządu dodał, że ataki na uczestników Marszu Równości były sprzeczne także z zasadami jego partii. – W kodzie DNA Prawa i Sprawiedliwości jest zapewnienie bezpieczeństwa Polaków. Wystarczy przypomnieć działania Lecha Kaczyńskiego. To jest w jądrze każdego naszego programu politycznego – mówił.

Morawiecki przypomniał, że prawo do pokojowego głoszenia swoich poglądów to jedna z podstawowych wartości w demokratycznym kraju. – Każdy ma prawo demonstrować. Policja ochrania każdego i prowadzi działania, by wyłapać wszystkich agresorów. Z całą stanowczością podkreślam, że będziemy dbać o bezpieczeństwo Polaków – zapewniał.

Czytaj także:

Policja publikuje wizerunki poszukiwanych po zamieszkach w BiałymstokuCzytaj także:

O zamieszki w Białymstoku są oskarżani kibice Jagielloni. Prezes klubu komentujeCzytaj także:

Zamieszki w Białymstoku. Dubieniecki: Pogonić tych gnoi wspieranych przez obecną władzę