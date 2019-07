Ursula von der Leyen spotka się z premierem Morawieckim. Wiadomo, o czym będą rozmawiali

Doniesienia Polsat News potwierdził już rzecznik rządu Piotr Müller. Podkreślił on, że rozmowy szefowej Komisji Europejskiej z polskim premierem mają dotyczyć „spraw personalnych i programowych” . Dodał, że rządowi zależy na „dobrej tece w Komisji Europejskiej” .

O czym jeszcze będą rozmawiać?

Podczas spotkania ma być poruszany także temat realizacji agendy strategicznej Komisji Europejskiej. – Rada Europejska przyjęła w ramach nowej kadencji cele strategiczne dla nowo wybranej KE na pięć lat, m.in. kwestie związane z rozszerzeniem wolnego runku, czyli z odejściem od protekcjonizmu w niektórych obszarach, m.in. w kwestii transportu, kwestia związana ze sprawiedliwą transformacją energetyczną, czyli te wszystkie cele związane z polityką klimatyczną oraz zmianą sposobu produkcji energii i związane z tym kwestie finansowania tego procesu – tłumaczył Müller.

Rzecznik rządu dodał, że czwartkowe spotkanie odbędzie się z inicjatywy obu stron, a to, że takie rozmowy powinny się odbyć „było naturalne”. – Cieszy nas to, że pani przewodnicząca przyjeżdża do Warszawy na to spotkanie i będziemy mogli rozmawiać o ważnych sprawach dla Unii Europejskiej – podsumował.

