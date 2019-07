Turcja. Autokar spadł z 20-metrowej skarpy. Wśród poszkodowanych 22 Polaków

Do wypadku doszło około godzinie 17:30 we wtorek 23 lipca. Kierowca miał stracić panowanie nad pojazdem, a autobus stoczył się z 20-metrowej skarpy.

Wiadomo, że w sumie w wypadku ucierpiało 41 osób, w tym turyści z Polski, Norwegii i Rosji. Najwięcej poszkodowanych to Polacy – według danych Ministerstwa Spraw Zagranicznych chodzi o 22 osoby. W sumie autobusem podróżowało 38 obywateli naszego kraju.

RMF FM podaje, że stan dwóch poszkodowanych w wypadku Polaków lekarze określają jako zagrażający życiu. Osoby te przeszły już operacje. – To był autokar wycieczkowy. Przebywało w nim 38 obywateli Polski. 22 osoby zostały przewiezione karetkami do różnych szpitali. Dwie osoby były w stanie zagrażającym życiu – przekazała w rozmowie z RMF FM rzeczniczka MSZ Ewa Suwara. Na miejscu przebywa rezydent, a Polacy są ubezpieczeni. – Jeżeli chodzi o ewentualny kontakt bliskich z Polski ws. informacji o wypadku to należy kontaktować się na numer dyżurny konsulatu Polski w Turcji. Na razie nie planujemy uruchomienia specjalnej infolinii. Informacje, które do nas dochodzą, są informacjami pozytywnymi. Obrażenia naszych rodaków nie są poważne. Obecnie w szpitalach przebywa jedynie 5 osób – przekazała.

