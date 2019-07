Tłumaczka Tuska komentuje zwolnienie jej z tajemnicy. „Łamanie standardów”

Przypomnijmy, prokuratura już raz wydała takie postanowienie, jednak w marcu zostało ono uchylone przez warszawski sąd okręgowy.– Sąd uzasadnił decyzję tym, że prokurator w wystarczającym stopniu nie uzasadnił istnienia przesłanki dobra wymiaru sprawiedliwości dla takiego zwolnienia. Pani świadek nie może składać zeznań w zakresie, w jakim jest związana tajemnicą – tłumaczył wówczas pełnomocnik tłumaczki mec. Mikołaj Pietrzak.

Radio ZET podaje, że w związku ze śledztwem dotyczącym zdrady dyplomatycznej, której po katastrofie w Smoleńsku miał według prokuratury dopuścić się Donald Tusk, śledczy chcą przesłuchać tłumaczkę, dlatego po raz kolejny wydano postanowienie o zwolnieniu z tajemnicy zawodowej.

Co na to tłumaczka?

Fitas-Dukaczewska skomentowała decyzję o zwolnieniu jej z tajemnicy w poście na Facebooku. Napisała tam, że ta decyzja „w jawny sposób łamie to standardy demokratycznego państwa prawa i narusza standardy zawodu, którego fundamentem jest poufność tłumaczonych rozmów” . Dodała, że obywatele mogą przez to tracić zaufanie do tłumaczy, z usług których korzystają w „często trudnych dla nich sytuacjach życiowych” .

Tłumaczka podkreśliła, że zaplanowanie przesłuchania na czas poprzedzający kampanię przed wyborami do parlamentu oraz w trakcie tej kampanii „każe jej przypuszczać, że prokuratura kieruje się tu nie przesłankami związanymi z dobrem śledztwa, lecz interesem politycznym i chce wykorzystać te czynności w kampanii wyborczej” .