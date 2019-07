Opozycja twierdzi, że w aptekach nie ma leków. Minister zdrowia odpowiada

„Lista brakujących leków” – akcję pod takim hasłem prowadzą politycy Koalicji Obywatelskiej. Odwiedzają apteki by sprawdzić, czy znajdują się tam ważne leki, które zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Zdrowia, chorzy powinni tam znaleźć. „Minister Szumowski mówił że problem leków został rozwiązany. I jak to zwykle w PiS mówił, mówił i... NIC. Dziś sprawdzaliśmy w Warszawie jak wygląda sytuacja chorych na tarczyce-Eutherox 50 w kolejnych aptekach brak‼️” – napisał we wtorek na Twitterze Marcin Kierwiński.

Zdjęcia oraz krótkie relacje z aptek wrzucali także inni politycy. „Zatrzymałem się w Brześciu Kujawskim w kujawsko-pomorskim. Panie w aptece miały własną listę brakujących leków. Pozostało spisać. Mieszkańcom Brześcia brakuje leków: na nadciśnienie, choroby tarczycy, cukrzycę, hormonalną terapię zastępczą” – pisał Krzysztof Brejza.

„Są zamienniki”

Co na to szef resortu? – Nasi przeciwnicy polityczni wnoszą, że w poszczególnych aptekach w Polsce nie ma konkretnych produktów konkretnych koncernów, dużych firm farmaceutycznych. I oczywiście tak może być, że w danej aptece danego produktu, konkretnego koncernu nie ma – przyznał Łukasz Szumowski na konferencji prasowej. – Natomiast przypominam i mamy te informacje ze wszystkich źródeł, którymi dysponujemy, że w aptekach są dostępne zamienniki. Mówiąc tak od siebie, jako praktyk, wielokrotnie zamieniałem zarówno w szpitalu, jak i gabinecie pacjentom lek na tańszy odpowiednik – dodał.

Minister zdrowia zaapelował także do opozycji o „umiar i odpowiedzialność” oraz „przekaz zgodny z rzeczywistością”. – Dlatego, że hasło że nie ma leków jest nieprawdziwe. Są zamienniki, nawet jeżeli by nie było tego konkretnego produktu danej firmy i one działają równie dobrze – powtórzył Szumowski.

