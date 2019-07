RMF FM: Wiadomo, jak PiS wycofa się z poprawki dotyczącej 500+ dla niepełnosprawnych

Dodatkowe 500 zł będzie przyznawane osobom, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a które mają ustalone prawo do świadczenia takiego jak zasiłek stały, renta czy emerytura. Pieniądze otrzymają ci niepełnosprawni, którzy mają niskie świadczenie, które nie jest wystarczające do zaspokojenia potrzeb życiowych.

Ustawa przewiduje, że dodatek będzie przysługiwał tym osobom, które nie mają prawa do żadnych innych świadczeń lub kwota, którą otrzymują, jest niższa niż 1100 złotych. Klub PO-KO złożył poprawkę, która zakłada, że do tej kwoty nie byłby wliczany dochód z emerytury, renty rodzinnej czy renty z tytułu niezdolności do pracy.

Z ustaleń RMF FM wynika, że w zamian za wycofanie się z tej poprawki senatorowie proponują wprowadzenie zasady "złotówka za złotówkę" lub podniesienie limitu dochodowego. W pierwszym przypadku świadczenie nie byłoby całkowicie zabrane, a jedynie pomniejszone o kwotę ponad limit. Obecnie trwają wyliczenia, która metoda będzie możliwa do sfinansowania - PiS chce mieć pewność, że Fundusz Solidarnościowy będzie wydolny.

Według RMF FM odrzucenie poprawki PO-KO oznacza de facto odebranie świadczenia części niepełnosprawnych, dlatego też biorąc pod uwagę kwestie wizerunkowe PiS ma podkreślać, że taka sytuacja powstała z powodu wadliwości prawnej, a rozszerzenie świadczenia zostanie przyjęte na innych warunkach.

