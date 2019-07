Polska celebrytka wyznała, że jej córka jest lesbijką. „Nie mamy prawa nikomu wchodzić do łóżka”

Monika Goździalska wyznała w rozmowie z Wirtualną Polską, że rozumie problemy osób LGBT, ponieważ jej córka jest lesbijką. Celebrytka podkreśliła, że nie ma żadnego problemu z orientacją seksualną swojego dziecka. – Moja córka, kiedy miała 15 lat powiedziała mi, że podobają jej się kobiety. Początkowo myślałam, że jej przejdzie. Ona się nie zmieniała i dla mnie stało się to normalnością. Moja córka zapytała, czy jej pomogę. Rodzice wstydzą się swoich dzieci. Nie rozumiem tego. Nie godzę się na to, żeby ludziom takim jak moja córka, która jest mądrą i dobrą dziewczyną, wmawiano, że są chore. To nie jest choroba – tłumaczyła.

Modelka podkreśliła, że osobom należy pomagać tym, których dotyka nietolerancja ze strony społeczeństwa. – Całkowicie staję murem za środowiskiem homoseksualnym. Czas wyjść z worków, w których człowiek się chowa, bo się boi. Trzeba walczyć o swoich bliskich. Nie możemy przyzwalać na obrażanie i poniżanie, bo każdy człowiek jest wart tyle samo. Wszyscy jesteśmy równi, dlatego nie godzę się na to, żeby ludzie traktowali źle osoby homoseksualne. Nie mamy prawa nikomu wchodzić do łóżka – podkreśliła.

Komentując zamieszki, do których doszło podczas Marszu Równości w Białymstoku, Monika Goździalska stwierdziła, że kocha Polskę, ponieważ jest piękna wizualnie, ale po tym, co zobaczyła na Podlasiu wstydzi się, że jest Polką. – Jeśli Kościół bije brawo osobom, które niszczą normalne osoby, to ja mówię, że nie pójdę więcej do kościoła Jestem osobą wierzącą, ale tam mnie nikt nie zobaczy – stwierdziła.

Kim jest Monika Goździalska?

Monika Goździalska zaczęła karierę w modellingu jako 16-latka. Wyjechała do Paryża jeszcze jako nastolatka. Pozowała dla czołowych francuskich fotografów mody. W 1999 roku została wybrana Twarzą Europy. Jej plany zawodowe przerwała nieplanowana ciąża. W 2002 roku postanowiła wziąć udział w programie „Big Brother”. Przygoda z reality show nie trwała długo, ze względu na problemy zdrowotne. Modelka wyprowadziła się następnie do Paryża, gdzie mieszkała przez kilka lat. Brała także udział w I edycji programu „Master Chef”. Modelka pojawiła się również na okładce magazynu „CKM” i prowadziła swoje internetowe show zatytułowane Modelowa kuchnia. Ma swój profil na Instagramie, który obserwuje ponad 80 tysięcy internautów.