Pisał, że osoby LGBT „nie są naszymi braćmi i siostrami". Ksiądz z Dolnego Śląska ukarany

„Nie zgodzę się z ekscelencją ks. abp. Gądeckim i rzecznikiem episkopatu. Członkowie LGBT nie są wcale naszymi braćmi i siostrami. Są wrogami szerzącymi antykulturę i trzeba się przed nimi bronić. Naszymi braćmi i siostrami są osoby dotknięte homoseksualizmem, ale to inna historia” – napisał ks. Sławomir Marek na Twitterze. „W czasach kiedy nikt nie słyszał o LGBT a Mama była Mamą i Tato Tatą na pedałów mówiło się Arek, Marcin, Krzysiek czy jak tam mieli na imię i nikt im żadnych praw nie odmawiał... naraz jakaś banda LGBT odkryła, że znieważanie katolików i chodzenie z gołą d. po ulicy to »prawo«” – stwierdził w innym z wpisów proboszcz ze Stanowic.

Komentarze duchownego wzbudziły dużo kontrowersji, a on sam został wezwany do Świdnickiej Kurii Biskupiej. „W dniu 25 lipca br., Ksiądz Sławomir Marek otrzymał polecenie wycofania wpisów i zawieszenia dalszej działalności na Twitterze” – czytamy w komunikacie Kurii. Dodano w nim, że „wszystkich duchownych diecezji świdnickiej obowiązuje zachowywanie nauki Kościoła Katolickiego wyrażonej w nauczaniu Papieża Franciszka, dokumentach Kościoła Powszechnego oraz Konferencji Episkopatu Polski” .

„Jako kobieta jest pani potencjalną prostytutką”

Wpis na temat osób LGBT nie był pierwszym kontrowersyjnym postem autorstwa ks. Marka. Duchowny skomentował w maju film Tomasza i Marka Sekielskich „Tylko nie mów nikomu”. "Poprawcie mnie bo nie oglądałem ale... Sekielski z problemu na »ogromną skalę« w KK pokazał 5 przypadków: nieżyjących współpracowników SB, wydalonych z kapłaństwa, pedofila, który odbył karę zasądzoną przez sąd, kapelana Bożyszcza III RP Bolka i gdańskiego przyjaciela oligarchów?” – napisał ksiądz na Twitterze.

„Jak Wam wszystkim nie jest wstyd. Jesteście współodpowiedzialni za to zło” – odpowiedziała jedna z internautek. „A pani jest wstyd za prostytutki z Grójca? Powinno pani być przecież jest pani kobietą. Mało tego jako kobieta jest pani potencjalna prostytutką... kapłanów w Polsce jest 40 tys. kilku okazało się draniami. To bardzo niedobrze, ale to nie znaczy, że ja mam na to jakikolwiek wpływ” – stwierdził ksiądz w kolejnym wpisie.

Kuria wydała specjalne oświadczenie w tej sprawie. „W związku z publikacją tweetów Księdza Sławomira Marka w tym tweeta z dnia 13 maja 2019 r. nt. prostytucji, Świdnicka Kuria Biskupia oświadcza, iż ksiądz proboszcz Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stanowicach po rozmowie z księdzem biskupem Ignacym Decem Biskupem Świdnickim przeprasza wszystkich, którzy mieli prawo poczuć się tymi wypowiedziami urażeni. Równocześnie ksiądz proboszcz zaświadcza, że w przyszłości będzie kierował się właściwym taktem wypowiedzi, tak aby nie generować kolejnych niepożądanych emocji” – czytamy.

