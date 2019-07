Artystka z Wrocławia sprzedaje „Cipkomaryjki”. Dochód przeznaczy na Kampanię Przeciw Homofobii

„Cipkomaryjka ma teraz nową funkcję. Malowana w tęczowy wzór kosztuje 80 złotych, a dochód z jej sprzedaży zostanie przekazany Kampanii Przeciw Homofobii. Ważna jest teraz edukacja i wsparcie, a żeby to się udało potrzebna jest kasa” – napisała Dominika Kulczyńska na Facebooku. Materiał doczekał się wielu negatywnych komentarzy oraz reakcji. Po pewnym czasie zniknął z profilu artystki, która ukończyła ASP we Wrocławiu i w tym mieście aktualnie mieszka.

W sieci nic nie ginie, a filmik krąży aktualnie po Twitterze. Kroki w sprawie zapowiedziała już Młodzież Wszechpolska. „Składamy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Pani Dominika, wyzwolona artystka, walcząca o tolerancję i »miłość«, która nikogo nie wyklucza, stworzyła właśnie „Cipkomaryjki”, które chce sprzedawać podobnym sobie – wyzwolonym z Rozumu i Godności Człowieka personom” – napisała organizacja.