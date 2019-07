Owsiak apeluje o bojkot TVP po materiale „Wiadomości” o Gdańsku

„Wiadomości” TVP wyemitowały materiał poświęcony zabytkowemu tramwajowi RING, który jeździ ulicami Gdańska. Zdaniem reportera jest to dowód świadczący o antypolonizmie mieszkańców miasta i ich nostalgii za czasami Wolnego Miasta Gdańsk. „Opozycja próbuje stworzyć wrażenie, że kościół i polskie władze sprzyjają neofaszyzmowi. Jednocześnie nie przeszkadza im polityka historyczna władz Gdańska, w którym rządzi A. Dulkiewicz” – stwierdzono.

Do sprawy odniósł się rzecznik prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz Daniel Stenzel.

Materiał „Wiadomości” TVP skomentował także Jurek Owsiak. „W sposób nieprawdopodobnie szyderczy, pogardliwy – żeby nie użyć gorszych słów, bo zaraz będę szargany po sądach – Telewizja Polska rozpoczęła kampanię nienawiści w stosunku do prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz i generalnie w stosunku do Gdańszczan. Na moment, po tragicznej śmierci prezydenta Adamowicza TVP trochę »przyhamowała«, aby teraz ruszyć z jeszcze większą mocą propagandy, która o dziesięć długości wyprzedziła tą PRL-owską z Dziennika Telewizyjnego. Jak można powiązać zabytkowy tramwaj z Wolnego Miasta Gdańska z nazistowskimi ideami sugerując, że uruchamiając ten piękny pojazd pragniemy tej nazistowskiej rzeczywistości? – pytał szef WOŚP.

„Dlatego ja, Gdańszczanin, zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich Gdańszczan w Polsce i na całym świecie, abyśmy jednym, wspólnym czynem, raz na zawsze wyłączyli w swoich telewizorach programy Telewizji Polskiej. Możemy pisać petycje, możemy zbierać podpisy, możemy wynająć kancelarię prawną, ale chyba lepiej będzie, jak po prostu wyłączymy TVP i spróbujemy powalczyć, aby abonament telewizyjny nie był obowiązkowy. Przynajmniej w dzisiejszych czasach, moim zdaniem, jest to absolutne nadużycie, kiedy wpłacane przez nas pieniądze są wykorzystywane do tworzenia przekazu sprzeniewierzającego się pojęciu telewizji publicznej” – dodał Jurek Owsiak.

„Jesteście telewizją polityczną, jednokierunkową i w żaden sposób nie próbujecie uspokajać polskich nastrojów, wręcz przeciwnie – napuszczacie ludzi na siebie, często mijacie się z prawdą, dyskredytujecie, zniesławiacie, a czasem, jak w przypadku Gdańska, robicie rzeczy podłe (...) Gdańszczanie, gdziekolwiek jesteście w Polsce i na świecie – trzymajmy się razem, wspierajmy prezydent Aleksandrę Dulkiewicz, która tak jak jej poprzednik pragnie, aby Gdańsk był miejscem radosnym, kolorowym, wspaniałym, pełnym przyjezdnych, którzy podziwiają jego architekturę oraz fantastyczny klimat. Nie dajmy sobie tego odebrać” – zaapelował szef WOŚP.