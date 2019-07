Policja publikuje wizerunek podejrzanego o pobicie Przemysława Witkowskiego

Policjanci z Wrocławia prowadzący działania w tej sprawie, zwracają się z prośbą do osób, które rozpoznają mężczyznę lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do jego identyfikacji, o kontakt pod nr telefonu 71 340 46 05 lub 71 340 45 25.

Przemysław Witkowski opublikował w czwartek na Facebooku zdjęcie swojej zakrwawionej twarzy sugerując, że został pobity, ponieważ skrytykował faszystowskie napisy. „Tak się kończy, kiedy nie podobają Ci się faszystowskie napisy na bulwarach nad Odrą”– napisał Przemysław Witkowski na Facebooku, dołączając zdjęcie swojej twarzy, na której widać krew. „Zostałem pobity, bo zwróciłem uwagę na homofibiczne napisy. Typ spytał, czy mi się nie podobają. Powiedziałem, że tak i dostałem oklep, groził śmiercią i że nas wszystkich dopadnie” – dodał w komentarzu pod tekstem.