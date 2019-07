Kukiz'15 zawiązał koalicję z partią Maxa Kolonko? Zastanawiający wpis dziennikarza

Ruch Kukiz'15 nadal nie ogłosił, w jakiej formie wystartuje w jesiennych wyborach parlamentarnych. Nieoficjalnie spekulowano, że formacja Pawła Kukiza zawiąże koalicję z PSL albo Bezpartyjnymi Samorządowcami. Tymczasem Mariusz Max Kolonko zamieścił na swoim profilu w mediach społecznościowych informację sugerującą, że ruch Kukiz'15 połączy sił z partią #R. „Ten głos uderzy w urny wyborcze wkrótce takim grzmotem że polecicie w kosmos szybciej niż zdarzą wam się główki obrócić i nawet nie będziecie wiedzieć co was trafiło. Albowiem najpierw się z Nas śmialiście, teraz Nas ignorujecie, jesienią zaczniecie z Nami walczyć – i wtedy przegracie. Bo jesteśmy Inni niż wy, jesteśmy lepsi niż wy. Jest nas cały Polski Naród. Jesteśmy lojalni, zorganizowani i normalnie nie możemy się już doczekać, żeby kopnąć was w wyborach jesienią wszystkich za burtę” – stwierdził dziennikarz. Sam Paweł Kukiz nie wydał w tej sprawie żadnego komunikatu. Poseł ruchu Kukiz'15 Tomasz Rzymowski przyznał, że nic nie wie o zawarciu jakiejkolwiek koalicji.

Program partii Kolonki

4 lipca Mariusz Max Kolonko poinformował o powstaniu nowej partii – #R Revolution. Mamy dość polityków, dość waszych durnych gierek, dość waszych amatorskich rządów. Pora, by władze w państwie objął Naród i rządził dla dobra Narodu – tłumaczył dziennikarz. Formacja uruchomiła już swoją stronę internetową. „#R to oddolny, dobrowolny i pozytywny Ruch Patriotyczny, który został zainspirowany ideą szybkiego rozwoju Polski poprzez organiczną pracę opartą o takie wartości jak lojalność, wolność, zaufanie, pracowitość i entuzjazm. Naszą inspiracją jest znakomity dziennikarz Mariusz Max Kolonko, który poprzez swoje programy (swoją działalność) odkrywa piękne oblicze Polski i Polaków, dając nam nadzieję i receptę na realizację naszych życiowych marzeń w naszej ojczyźnie” – czytamy.

W programie partii znalazły się m.in. kwestie dotyczące sądownictwa (powinna być wybierana w wyborach powszechnych), zmian podatkowych (zrównanie kwoty wolnej od podatku dla wszystkich), reparacji wojennych (w formie pomocy wojskowej dla państw wschodniej flanki NATO, ze szczególnym uwzględnieniem Polski), przeprowadzenia referendum w sprawie posiadania broni, ograniczenia liczby posłów czy wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych.