O. Gużyński dla „Spiegla”: Można odnieść wrażenie, że Kaczyński jest rzeczywistym prymasem Polski

Ojciec Paweł Gużyński udzielił wywiadu niemieckiemu tygodnikowi „Der Spiegel”. W ocenie dominikanina do zmiany atmosfery wokół środowiska LGBT przyczyniają się wypowiedzi polityków partii rządzącej oraz części hierarchów Kościoła katolickiego. – Kierownictwo katolickiej stacji „Radio Maryja” i PiS tworzą polityczny sojusz, który jednym głosem potępia lesbijki i gejów – tłumaczył duchowny. Ojciec Gużyński stwierdził, że w ten sposób Prawo i Sprawiedliwość chce zdobyć głosy elektoratu, który jest bardzo tradycyjny w swoich poglądach. – Kierunek wyznacza Jarosław Kaczyński, a niektórzy biskupi popierają go. Wielu wiernych widzi w PiS jedynego obrońcę katolickich wartości. Można odnieść wrażenie, że Kaczyński jest rzeczywistym prymasem Polski – tłumaczył.

Pytany o ocenę prezesa PiS, dominikanin powiedział, że jest on bardzo wieloznaczną i skomplikowaną postacią. – Jego stosunek do homoseksualistów wynika w 50 proc. z przekonania, a w 50 proc. jest wynikiem cynicznych kalkulacji wyborczych – wyjaśnił. Sam o. Gużyński stwierdził, że uważa siebie za umiarkowanego krytyka społecznej modernizacji. – To jednak nie oznacza, że jestem za dyskryminacją seksualnych mniejszości. Obowiązkiem państwa jest zatroszczenie się o to, by wszystkie grupy współżyły pokojowo ze sobą. Kościół powinien zainicjować społeczną dyskusję o etyce, powinien jednak unikać politycznej dyskusji na ten temat – podkreślił.

Czytaj także:

Kuriozalne słowa biskupa. „Geje zarażają się homoseksualizmem podczas seksu analnego rodziców”