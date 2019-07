Działacz Wiosny: Kierowca Ubera odmówił przejazdu, bo „sprzeciwia się ideologii LGBT”

W sobotę 27 lipca na Placu Defilad w Warszawie odbyło się zgromadzenie Solidarni z Białymstokiem. Była to odpowiedź na zamieszki w stolicy Podlasia, które tydzień wcześniej wybuchły podczas Marszu Równości.

Działacz partii Wiosna Roberta Biedronia – Patryk Janczewski – poinformował za pośrednictwem Twittera, że gdy chciał wrócić ze znajomymi z wicu. kierowca Ubera anulował przejazd. – Miałem na sobie koszulkę z tęczą, znajomi trzymali tęczowe flagi. Kiedy podeszliśmy do auta, kierowca otworzył szybę i powiedział, że nas nie przewiezie. Zapytaliśmy o powód. Odpowiedział, że nie będzie wspierał ideologii LGBT. Zamknął szybę i odjechał. Byłem w szoku. Nie sądziłem, że ta nienawiść sięga już tak daleko – mówił Patryk Janczewski w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”. – To efekt narracji hierarchów kościelnych, mediów publicznych i prawicowych polityków. W Polsce mamy do czynienia z jawną segregacją. Boję się, że kiedy będę musiał kupić w aptece leki dla chorej matki, sprzedawca odmówi mi sprzedaży, bo wyglądam jak osoba LGBT - dodał.

W odpowiedzi na post działacza Wiosny odezwał się jeden z pracowników Ubera, który przesłał formularz zażalenia i obiecał, że firma zajmie się tą sprawą. „Takie zachowanie jest stanowczym naruszeniem regulaminu naszej platformy. Uber pracuje nad swoim stanowiskiem w tej sprawie” – przekazał przedstawiciel Ubera w komunikacie.