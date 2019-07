Nitras: Lotów marszałka Kuchcińskiego z członkami rodziny mogło być ponad sto

Sławomir Nitras poinformował na swoim profilu na Twitterze, że zwrócił się do prezydium Sejmu o zamianę ostatnich trzech kar finansowych nałożonych na niego przez prezydium na wpłatę na rzecz organizacji charytatywnej. Nitras podkreślił, że suma ostatnich kar to równowartość tego, co marszałek Sejmu zadeklarował wpłacić jako ekwiwalent za przelot jednego członka rodziny samolotem rządowym Gulfstream na trasie Warszawa-Rzeszów. Zdaniem Nitrasa 12 tysięcy zł kary to równowartość tego, na ile Marek Kuchciński wycenił 21 lotów członków swojej rodziny specjalnym samolotem o statusie HEAD na trasie Warszawa-Rzeszów.

– Pan marszałek traci kolejny dzień, mam nadzieję, że pod tym względem ten tydzień będzie przełomowy. Mamy posiedzenie Sejmu, więc okazję do tego, żeby się tą sprawą zająć. Pan marszałek ma obowiązek nas poinformować, ile było takich lotów od początku kadencji. Mam nie najgorsze źródła informacji. Te moje źródła mówią, że takich lotów z członkami rodziny na pokładzie mogło być ponad 100. To zupełnie zmienia postać rzeczy – mówił Sławomir Nitras w TOK FM.

Rodzinne loty Kuchcińskiego

Z dokumentów do których dotarli dziennikarze Radia Zet wynikało, że Marszałek Kuchciński przynajmniej sześciokrotnie zabierał swoją rodzinę na pokład rządowego samolotu. Informacje wzbudziły szeroką krytykę, a opozycja złożyła wniosek o odwołanie marszałka. – Wiemy, że to jest koniec kadencji, ale symbolicznie trzeba pokazać, że w normalnym państwie nie ma zgody na tego typu oligarchiczne zachowania przedstawicieli władzy – mówił szef klubu PO-KO Sławomir Neumann. CIS nie zaprzeczyło, że wraz z marszałkiem Sejmu latały inne osoby, jednak twierdziło, że nie wpłynęło to na koszty lotów.

Jak poinformował dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka, Marszałek Sejmu Marek Kuchciński podjął decyzję o pokryciu kosztów przelotu członków swojej rodziny. Pieniądze zostaną przeznaczone na cele charytatywne. – Kwota zostanie oszacowana na podstawie umowy Kancelarii Sejmu z PLL LOT – dodaje Grzegrzółka na Twitterze.

Z kolei dziennikarze RMF FM dowiedzieli się nieoficjalnie, że sprawa przelotów rodziny Kuchcińskiego rządowymi samolotami była jednym z pierwszych tematów trwającej przy Nowogrodzkiej narady ws. list wyborczych. Oburzony prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński miał stwierdzić, że takie sytuacje są niedopuszczalne i nie mogą się nigdy powtórzyć. Kaczyński uznał, że to może znacznie pogorszyć wynik wyborczy partii i miał osobiście zdecydować, że Kuchciński ma z własnej kieszeni pokryć koszty przelotów swojej rodziny rządową maszyną.