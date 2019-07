Afera z lotami marszałka. Marek Kuchciński przelał 15 tys. zł na cele charytatywne

Z dokumentów, do których dotarli dziennikarze Radia Zet wynikało, że marszałek Kuchciński przynajmniej sześciokrotnie zabierał swoją rodzinę na pokład rządowego samolotu. Informacje wzbudziły szeroką krytykę, a opozycja złożyła wniosek o odwołanie marszałka. – Wiemy, że to jest koniec kadencji, ale symbolicznie trzeba pokazać, że w normalnym państwie nie ma zgody na tego typu oligarchiczne zachowania przedstawicieli władzy – mówił szef klubu PO-KO Sławomir Neumann. CIS nie zaprzeczyło, że wraz z marszałkiem Sejmu latały inne osoby, jednak twierdziło, że nie wpłynęło to na koszty lotów.

Lotów było więcej

Jak po czasie poinformowała Wirtualna Polska, lotów z „osobami wspomnianymi w doniesieniach medialnych”, było nie sześć, a 23. Dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka poinformował, że Marszałek Sejmu Marek Kuchciński podjął decyzję o pokryciu kosztów przelotu członków swojej rodziny. Pieniądze zostaną przeznaczone na cele charytatywne. – Kwota zostanie oszacowana na podstawie umowy Kancelarii Sejmu z PLL LOT – poinformował Grzegrzółka na Twitterze. W poniedziałek poinformowano, że Marek Kuchciński przelał 15 tysięcy złotych na Caritas i fundację Ewy Błaszczyk.

