12-latka urodziła dziecko w szpitalu w Bielsku-Białej. Wszczęto śledztwo

Chłopiec przyszedł na świat poprzez cesarskie cięcie 23 lipca w szpitalu miejskim im. Jana Pawła II przy ulicy Wyspiańskiego w Bielsku-Białej. Dziecko urodziło się zdrowe. Z uwagi na dobro dziewczynki do wiadomości opinii publicznej nie podano żadnych informacji na temat jej sytuacji rodzinnej. Sprawa została zgłoszona na policję, ponieważ zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, obcowanie płciowe z osobą małoletnią poniżej 15 roku życia jest przestępstwem ściganym z urzędu.

– Komenda Miejska Policji prowadzi czynności wspólnie z Prokuraturą Rejonową w Bielsku-BIałej w sprawie obcowania płciowego z małoletnią poniżej piętnastego roku. Policja będzie wykonywała czynności zlecone przez prokuraturę. W najbliższym czasie ma zostać przesłuchana mama tej dziewczynki – powiedziała Ilona Michalska z policji w Bielsku-Białej.

11-latka w ciąży

To niejedyny taki przypadek w ostatnich miesiącach. W grudniu 2018 roku do szpitala w Gdańsku trafiła 11-latka, którą wysłał tam lekarz rodzinny. Podczas badania okazało się, że jest w zaawansowanej ciąży. Dziewczynka urodziła, a prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie. Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku przekazał, że 11-latka przebywała na terenie Polski od trzech miesięcy. Wcześniej mieszkała na Ukrainie co wskazuje, że to właśnie tam mogło dojść do przestępstwa. Polsat News nieoficjalnie przekazał, że dziewczynka mogła zostać skrzywdzona przez mężczyznę, który sprawował nad nią opiekę.