„GW” ujawnia co z polityczną przyszłością Roberta Biedronia

Od jakiegoś czasu pojawiały się spekulacje na temat politycznej przyszłości Roberta Biedronia. Plotki podsycał fakt, iż jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego lider Wiosny deklarował, że będzie chciał oddać mandat. Później polityk wycofał się z tych zapowiedzi. Jak podaje Gazeta Wyborcza, Roberta Biedronia nie zobaczymy na listach lewicy w jesiennych wyborach parlamentarnych. Polityk ma być jednak zaangażowany w wybory - ma zostać szefem sztabu wyborczego i odpowiadać za planowanie wspólnej kampanii SLD, Wiosny i Razem oraz za strategię.

„Gazeta Wyborcza” podaje również, że Robert Biedroń zaproponował Włodzimierzowi Czarzastemu oraz Adrianowi Zandbergowi, aby to on został kandydatem lewicy w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Liderzy SLD oraz Razem mieli się zgodzić na takie rozwiązanie, ponieważ we wszystkich sondażach szef Wiosny zajmuje trzecie miejsce - za Andrzejem Dudą oraz Donaldem Tuskiem. Według niektórych badań opinii publicznej mógłby liczyć nawet na dwucyfrowy wynik.

Czytaj także:

PAP: Byli czołowi politycy SLD wystartują do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej