Rodzinne loty Kuchcińskiego. Jest reakcja szefów KPRM i MON

– Chciałbym poinformować, że dzisiaj zostało znowelizowane zarządzenie nr 11 szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ws. podróży krajowych lub zagranicznych odbywających się w związku z wykonywaniem na rzecz KPRM zadań innych niż wykonywane w stosunku pracy. Otóż do przepisów, które regulują wykorzystanie transportu lotniczego wprowadzone zostały przepisy, które mówią, iż w sytuacji, w której rodziny osób transportowanych w ramach procedury HEAD czy też po prostu rządowym transportem lotniczym przebywałyby na pokładzie statku powietrznego, w innej formule niż oficjalna delegacja, wtedy takie osoby będą ponosiły koszty tej podróży – przekazał Michał Dworczyk. Odpłatność, o której mowa, będzie stanowiła średnią wartość kosztu biletu lotniczego na danej trasie. Te koszty będą wyliczane przez biuro finansów w porozumieniu z biurem dyrektora generalnego – mówił szef KPRM.

Polityk PiS zwrócił się także do szefów pozostałych kancelarii: prezydenta, Sejmu i Senatu oraz do MON z informacją o wprowadzeniu zmian w zarządzeniu szefa KPRM-u oraz prośbą o rozważenie wprowadzania podobnych zmian w dokumentach pozostałych kancelarii oraz instrukcji HEAD, której wydawcą jest minister obrony. – W tym tygodniu - jestem przekonany - że te pozostałe przepisy zostaną znowelizowane i sprawa ewentualnego przelotu rodzin najważniejszych polityków w kraju będzie w pełni uregulowana” – dodawał.

Zareagował także Mariusz Błaszczak.

Podróże samolotem marszałka Kuchcińskiego

Z dokumentów, do których dotarli dziennikarze Radia Zet wynikało, że marszałek Kuchciński przynajmniej sześciokrotnie zabierał swoją rodzinę na pokład rządowego samolotu. Informacje wywołały szereg krytycznych komentarzy, a opozycja złożyła wniosek o odwołanie marszałka. – Wiemy, że to jest koniec kadencji, ale symbolicznie trzeba pokazać, że w normalnym państwie nie ma zgody na tego typu oligarchiczne zachowania przedstawicieli władzy – mówił szef klubu PO-KO Sławomir Neumann. CIS nie zaprzeczyło, że wraz z marszałkiem Sejmu latały inne osoby, jednak twierdziło, że nie wpłynęło to na koszty lotów.

Lotów było więcej

Jak po czasie poinformowała Wirtualna Polska, lotów z „osobami wspomnianymi w doniesieniach medialnych”, było nie sześć, a 23. Dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka poinformował, że Marszałek Sejmu Marek Kuchciński podjął decyzję o pokryciu kosztów przelotu członków swojej rodziny. Pieniądze zostaną przeznaczone na cele charytatywne. – Kwota zostanie oszacowana na podstawie umowy Kancelarii Sejmu z PLL LOT – poinformował Grzegrzółka na Twitterze. W poniedziałek poinformowano, że Marek Kuchciński przelał 15 tysięcy złotych na Caritas i fundację Ewy Błaszczyk.