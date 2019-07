Akcja #jestemLGBT na Twitterze. Internauci przyznają się do swojej orientacji

We wtorek 30 lipca na Twitterze „króluje” hashtag #jestemLGBT. Używają go przeważnie młodzi ludzie, którzy publikują swoje zdjęcia oraz historie wskazujące na to, że pomimo innej orientacji seksualnej, żyją tak jak większa część społeczeństwa. Spotykamy ich na ulicy, w przychodniach, szkołach czy w środowisku politycznym. Do akcji włączyli się m.in. Robert Biedroń oraz Przemysław Staroń, któremu przyznano tytuł Nauczyciela Roku 2018.

@Olszewski_Luk: #jestemLGBT, pracuję w korpo, jeżdżę na rowerze i uwilebia



@spidvrio: hej, jestem helena, mam 15 lat i od dawna #JestemLGBT, nie wstydzę się te



@ApodyKt: Hej, to ja ustępuję Ci miejsca w autobusie ?, to ja pokazuje Ci drog



@StasBezNel: #jestemLGBT pracuję i płacę podatki jak ty. Jestem prawnikiem, staram



@szprotest: Mówi się czasem o nas „kochający inaczej”. my nie kochamy inaczej! Cza



@WKarpieszuk: Z moim narzeczonym @horbulewicz na ślub czekamy już 12 lat



@MichalPokrywka: Jestem lekarzem rodzinnym, leczę Was i Wasze dzieci, p



@przemek_staron: #jestemLGBT i mam takie samo serce jak Ty, i całym tym



@MarCyrulewski: #jestemLGBTJestem ratownikiem, urzędnikiem, strażakiem ochotn



@AgataKowalskaTT: Yesss! :) #jestemLGBT, a na co dzień ogromnie ko

Wiec „Solidarni z Białymstokiem”

Przypomnijmy, w sobotę 27 lipca w Warszawie, na wiecu pod hasłem „Solidarni z Białymstokiem” zabrały się setki osób manifestujące swój sprzeciw wobec agresji skierowanej w stronę środowiska LGBT. Na miejscu byli przedstawiciele opozycji, którzy również usłyszeli gorzkie słowa i zarzuty. – Byliśmy w Białymstoku, widzieliśmy nienawiść. Widzieliśmy nie tylko kiboli i chuliganów, ale też zwykłych ludzi, którzy uwierzyli politykom, mediom, hierarchom Kościoła, tym, którzy bezkarnie nazywają nas dewiantami, pedofilami, zagrożeniem dla rodziny – mówił pod Pałacem Kultury i Nauki Hubert Sobecki ze stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza. – To była próba pogromu! Chcecie wiedzieć, co czujemy, co czuliśmy? Baliśmy się, że nas zabiją! – dodawał Sobecki.

Jednak nie tylko przedstawiciele władzy usłyszeli mocne zarzuty. Aktywista na rzecz praw środowisk LGBT swoje słowa kierował także w stronę obecnej opozycji, której zarzucał obojętność na problemy homoseksualistów. – Dla bardzo wielu osób ze społeczności ta nienawiść i ta przemoc nie była niczym nowym. Ta przemoc wyrosła przed PiS-em i wyrosła na obojętności – mówił Sobecki. – Kiedy Jarosław Kaczyński wywołał falę oburzenia nazywając ludzi gorszym sortem, poczuliśmy po prostu zażenowanie. Bo my: lesbijki, geje, biseksualiści, osoby transpłciowe, wszystkie nieheteronormatywne, zawsze byliśmy gorszym sortem i to wcale nie dla Kaczyńskiego – wykrzykiwał.