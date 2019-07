Pasażer promu wypadł za burtę. Na Bałtyku trwa akcja poszukiwawcza

„O godz. 01.50 do Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa wpłynęła informacja z promu Stena Spirit o osobie, która wypadła za burtę. Od razu zadysponowano statki ratownicze #Bryza i #Sztorm, które przeszukują rejon w odległości 10 Mm na Północ od Rozewia. Ok. godz. 08.00 do poszukiwań dołączył samolot Morskiego Oddziału Straży Granicznej” – czytamy we wpisie MSPiRSAR na Twitterze.

Służby szukają mężczyzny w wieku około 20-40 lat, który był ubrany w jasną koszulę i ciemne spodnie. Mężczyzna wypadł z pokładu numer 11. – Jeżeli przeżył upadek, nie spanikował i utrzymuje się na powierzchni wody, ma szansę na ratunek. Będziemy szukać aż do skutku – poinformował rzecznik MSPiR Rafał Goeck w rozmowie z dziennikarzami Onetu.