Godek wzywa do użycia siły wobec osób LGBT i nawiązuje do Cudu nad Wisłą

Kaja Godek od dawna nie kryje swoich poglądów na temat osób LGBT i aborcji. Tym razem pisząc na swoim profilu na Twitterze o „konieczności walki z ideologią LGBT” działaczka pro-life i polityk Konfederacji postanowiła nawiązać do Cudu nad Wisłą. Dzięki tzw. Bitwie Warszawskiej toczonej w dniach 13-25 sierpnia 1920 roku plany rozprzestrzenienia się komunizmu na Europę Zachodnią zostały zatrzymane a Polska zachowała swoją niepodległość. Według Kai Godek „obecnie również mamy do czynienia z atakiem neobolszewii”.



„99 lat temu polskie wojsko rozbiło bolszewików i uratowało Europę. Siłą. Dziś neobolszewia (LGBT) znów atakuje. I słyszymy, że mamy nie używać siły, bo to niechrześcijańskie” – stwierdziła działaczka. „To może w 1920 też zachowaliśmy się nie po chrześcijańsku? A tamci Bohaterowie to nietolerancyjni troglodyci?” – zastanawiała się.





Pod postem pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy. „Usuń konto” – zaapelowali działacze partii Razem dodając do wpisu tęczową flagę. „Czyli namawia Pani do użycia siły wobec ludzi, których wyklucza pani ze względu na swoje wyznanie?”, „porównywanie bitwy, mającej miejsce w czasie trwania wojny polsko-bolszewickiej, gdzie walka jest na porządku dziennym, do odbywającej się w czasach pokoju walki osób LGBT o równe prawa to wyjątkowe draństwo” – to tylko te delikatniejsze opinie.