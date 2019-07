Więzienie za wakacje. Uważaj, co przywozisz ze sobą do Polski

Lista przedmiotów, których nie można wywieźć z danego kraju jest olbrzymia. Celnicy co roku mają ten sam problem – turyści bardzo często stają się przypadkowymi przemytnikami. Nieznajomość prawa przed niczym nas jednak nie chroni. Próba wwiezienia do Polski nielegalnych towarów jest karana grzywną, a w skrajnych przypadkach nawet pozbawieniem wolności. Od 3 miesięcy do 5 lat! Za próbę przemytu koralowców, sąd zasądził grzywnę o wartości 18 tys. zł! To mogły być prawdopodobnie najdroższe wakacje w życiu.

Dlatego niezwykle istotnym jest, by wiedzieć, co z wakacji przywieźć wolno, a czego lepiej unikać.

Dla wielu zaskakującym może być fakt, że z Izraela nie wolno wywozić tamtejszej waluty. Szekle są „pod ochroną”. Próba wywiezienia kwoty wyższej niż równowartość 100 euro grozi karami.

Z popularnej ostatnio Tajlandii nie możemy zabrać figurek i wizerunku Buddy. Australia zabrania z kolei wywożenia muszli ślimaków, a kraje Ameryki Południowej pamiątek wykonanych z piór dzikich ptaków. Jeszcze bardziej restrykcyjnie jest na Wyspach Kanaryjskich. Tamtejszy czarny piasek znajdujący się na plażach, musi na owych plażach pozostać. Próba przewiezienia nawet drobnej ilości do Polski może skończyć się fatalnie. W ogóle ogólnonarodowe prawo morskie mówi, że to, co znajdujemy na plaży, zostawiamy na miejscu.

Nie wolno również przywozić konserw zawierających mięso krokodyla czy strusia. Suszone mięso z żółwia również nie powinno nas interesować. Zabronione są także nalewki, w których zamknięte są węże.

Ale Polacy bardzo często w pełni świadomie zabierają nielegalne produkty. A nawet żywe stworzenia. Celnicy znaleźli np. żywe papugi, które umieszczone były w... opakowaniach po sokach. W butelkach po alkoholu znajdowały się z kolei koniki morskie. Raz zdarzyła się nawet próba przywiezienia małego aligatora.

Niektórych rzeczy nie powinniśmy zabierać, ponieważ może nam to przynieść... nieszczęście. Aborygeni wierzą, że zabranie kawałka ich świętej góry – Uluru (najbardziej rozpoznawalna góra Australii) spowoduje gniew bóstw. A z bogami - wiadomo, lepiej nie zaczynać. Oko proroka – czyli jeden z najczęściej spotykanych tureckich souvenirów ma chronić przed urokami. Ale nagromadzona w nich zła energia może w pewnym momencie przejść na właściciela oka. Pecha mają również przynosić weneckie maski oraz egipskie figurki tamtejszych starożytnych bóstw.

Co ciekawe także pamiątki z Polski mogą nieść za sobą złe fluidy. Pawie pióra, mimo że są przepiękne, mogą nowemu właścicielowi przynieść same kłopoty. Źle kojarzą się także perły. I to od czasów królowej Bony. Niezebrana z podłogi biżuteria miała się na niej mścić. Królową za karę miały nawiedzać zjawy.

Co wolno przywieźć do Polski

Z opłat celnych zwolnione są towary przywożone przez podróżnych przyjeżdżających z państw spoza Unii Europejskiej w transporcie lotniczym do równowartości 430 euro.

Tytoń:

papierosy – 200 sztuk

cygaretki – 100 sztuk

cygara – 50 sztuk

tytoń do palenia – 250 gramów

Alkohol:

wyroby spirytusowe powyżej 22%, alkohol etylowy nieskażony o mocy alkoholu wynoszącej 80% i więcej (np. wódka) – 1 litr

alkohol poniżej 22% (np. likiery) – 2 litry

wina niemusujące – 4 litry

piwo – 16 litrów

Żywność:

mleko w proszku dla niemowląt w nienaruszonym opakowaniu - do 2 kg,

jedzenie dla dzieci,

produkty rybne (do 20 kg lub odpowiadających wadze jednej ryby), ślimaki i miód;

produkty przeznaczone do karmienia zwierząt w nienaruszonym opakowaniu - do 2 kg.

Rośliny:

świeże owoce do 5 kilogramów;

świeże warzywa (z wyłączeniem ziemniaków) do 5 kilogramów;

kwiaty cięte do 50 sztuk;

cięte drzewka choinkowe - 1 sztuka;

części roślin iglastych do 5 szt.

Transport roślin i zwierząt będących lub pochodzących z gatunków zagrożonych wyginięciem jest możliwy jedynie na podstawie wydanych wcześniej dokumentów CITES:

kawior;

skóry i wyroby ze skór dzikich kotów, niedźwiedzi, wilków, węży, krokodyli lub waranów;

wyroby z kości, rogów, zębów zwierząt (w tym kości słoniowej);

wypchane ptaki drapieżne;

naturalne medykamenty i produkty lecznicze (maści, balsamy itp.) zawierające pochodne z niedźwiedzi, pijawek lekarskich i innych;

koralowce oraz muszle

Dokumenty nie są wymagane przy wwozie na teren Unii Europejskiej, jeżeli podróżny przywozi w bagażu osobistym: