Rabiej całujący partnera i Biedroń ze Śmiszkiem. W sieci opublikowano klip ws. LGBT

Wiceprezydent stolicy Paweł Rabiej oraz lider Wiosny i europoseł Robert Biedroń wystąpili wraz ze swoimi partnerami w klipie opublikowanym na kanale „Jakub & Dawid” na YouTubie. Podczas prawie 4-minutowego nagrania można zobaczyć np. flagi czy nadruki na koszulkach w tęczowych barwach.

W pewnym momencie jedna z osób występujących w teledysku maluje figurkę Matki Boskiej. W innym ujęciu widać jak człowiek w stroju jednorożca drze kartkę z przesłaniem, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. W teledysku do piosenki Taylor Swift „You Need To Calm Down” oprócz polityków i ich partnerów wystąpili również zwycięzca Top Model Radek Pestka, uczestnicy programów Big Brother i Gogglebox – Łukasz Darłak i Mariusz Kozak, a także uhonorowany tytułem Nauczyciela Roku 2018 Przemysław Staroń.

Na końcu teledysku jego autorzy zamieścili krótki komunikat. „Polska, w której żyją około 2 mln osób LGBTQ+ jest jednym z najbardziej homofobicznych krajów Europy. W 2019 roku władze samorządowe, inspirowane przez konserwatywny rząd, uchwaliły utworzenie stref wolnych od ideologii LGBT. W tym samym czasie ogólnopolska gazeta dotowana przez władze, rozpowszechnia naklejki służące do oznaczenia stref wolnych od LGBT” – czytamy. „To pierwszy raz od II wojny światowej i czasów nazistów, kiedy w Europie powstają strefy wykluczające dostęp do nich wybranej grupie społecznej" – dodano w dalszej część komunikatu.