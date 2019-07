Rocznica Powstania Warszawskiego. Narodowcy przejdą ulicami stolicy

1 sierpnia 2019 r. o godzinie 17 z ronda im. Romana Dmowskiego wyruszy VIII Marsz Powstania Warszawskiego organizowany przez Roty Niepodległości Roberta Bąkiewicza i Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. Narodowcy przejdą następującymi ulicami: Marszałkowska - Królewska - Krakowskie Przedmieście - Miodowa aż do Placu Krasińskich. Przed marszem - o godzinie 16:30 rozpocznie się koncert Andrzeja Kołakowskiego i zespołu Contra Mundum.

Koncert miał się początkowo odbyć dzień wcześniej w Bemowskim Centrum Kultury jako prywatna impreza urodzinowa. Kiedy dyrekcja BCK dowiedziała się, że wydarzenie jest reklamowane jako „otwarty dla wszystkich urodzinowo-powstańczy koncert patriotyczny dla polskiego patrioty, fanatyka Legii, warszawiaka od pokoleń”, cofnięto zgodę. Dyrektor Marcin Jasiński tłumaczył, że pojawiły się przesłanki wskazujące na możliwość naruszenia porządku publicznego.

Rozwiązanie marszu

W ubiegłym roku marsz przeszedł tylko krótki odcinek z Ronda Dmowskiego do skrzyżowania Nowego Światu z alejami Jerozolimskimi. Zgromadzenie zostało rozwiązane przez ówczesną prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz. – Na początku pochodu znajdowały się osoby, w tym także jego przewodniczący, ubrane na czarno ze znakami falangi na ramieniu. Opaski miały kształt, sposób noszenia i symbolikę bezpośrednio nawiązującą, w naszej ocenie, do sposobu używania tożsamych elementów ubioru przez członków nazistowskiej organizacji NSDAP, jak i Ochotniczej Milicji Bezpieczeństwa Narodowego, tak zwanych czarnych koszul – włoskiej organizacji faszystowskiej – powiedziała Ewa Gawor dodając, że w zgromadzeniu były także osoby, które miały koszulki z krzyżem celtyckim i głosili hasła nawołująca do nienawiści m.in. „Raz sierpem raz młotem czerwoną hołotę” czy „Śmierć wrogom ojczyzny”.