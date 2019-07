Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Płażyński pyta, czy „ktoś może wyjaśnić, co się dzieje”

„Komunikat z oficjalnej strony Miasta Gdańska – 1 września gdańskie władze będą uczestniczyć w radosnym pochodzie, koncercie, tańcach i świętowaniu wspólnie z delegacją niemiecką” – napisał w mediach społecznościowych Kacper Płażyński. „Zatkało mnie. Czy ktoś może mi wyjaśnić co się dzieje?” – pytał polityk Prawa i Sprawiedliwości w dalszej części wpisu. Po pewnym czasie Kacper Płażyński poinformował, że „w nocy treść artykułu została zmieniona, a powyższe treści usunięte lub przeredagowane”.

Do sprawy w mediach społecznościowych odniosła się prezydent Gdańska. „W zgodzie budować przyszłość – takie przesłanie pojednania, w imię dobrych sąsiedzkich relacji, szukania tego co łączy, a nie tego co dzieli – popłynie z Gdańska w 80. rocznicę wybuchu II wojny 1 września, przyjedzie kilkuset Polaków, Niemców, Żydów”... – napisała Aleksandra Dulkiewicz na Twitterze. Prezydent do wpisu dodała dwa hsztagi: #Westerplatte oraz #badzmyrazem.

Komunikat na stronie Gdańsk.pl

„Fundacja Pojednanie wraz z organizacją Marsz Życia planują wyjątkowe wydarzenie na przełomie sierpnia i września. Mowa o polsko-niemieckiej inicjatywie osób, którym zależy na budowaniu dobrych relacji między narodami. Do Gdańska przyjedzie ponad 200 obywateli RFN, którzy chcą zademonstrować poczucie odpowiedzialności za trudną historię ich ojców i dziadków – sprawców krzywd II wojny światowej” – czytamy na stronie internetowej Gdańsk.pl. W dalszej części artykułu szczegółowo opisano program wydarzenia.

